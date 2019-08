Roskow

In der Roskower Ortslage müssen Kraftfahrer den Überblick behalten. 30-50-30: Mehrfach wechseln sich die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten ab. Hinter dem Ortseingang aus Richtung Weseram gilt Tempo 30 nur für Lkw, vor der Schule für alle Verkehrsteilnehmer, aber nur tagsüber. Wegen der gerade verlaufenden Dorfstraße ist die Versuchung groß, mehr Gas zu geben als erlaubt.

Verkehr hat zugenommen

„Zu einer durchgehenden Geschwindigkeitsbegrenzung ist es leider nie gekommen, obwohl wir diese seit Jahren für die Sicherheit unserer Bürger fordern“, bedauert Bürgermeister Thomas Schulz. Der Durchgangsverkehr auf der L 92 hat in beide Fahrtrichtungen stark zugenommen. Wie sehr genau, wollen Kommune und Verwaltung jetzt wissen. Die letzten Zählungen des Landesstraßenbetriebes liegen lange zurück. Schon 2015 war festgestellt worden, dass das Verkehrsaufkommen in Roskow im Vergleich zu 2010 um 30 Prozent zugelegt hat.

Neue Generation

Deshalb hat das Amt Beetzsee zur Selbsthilfe gegriffen. Rund 5000 Euro investierte die Verwaltung in die Anschaffung des Verkehrsdaten-, Erfassungs- und Informationssystems Veris 01. Dahinter steckt eine Geschwindigkeitswarnanlage der neuesten Generation. Auf dem Dialogdisplay wird anrollenden Kraftfahrern das aktuelle Tempo samt fröhlichem (grün) oder traurigem (rot) Smiley angezeigt. Das allein ist keine neue Erfindung. Doch in dem Gehäuse verbergen sich noch mehr Funktionen.

Hier rollt jemand zu schnell im Tempo-30-Bereich. Die neue Geschwindigkeitswarnanlage in Roskow kann mehr als nur traurige oder lachende Smileys zeigen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Gerät zählt die Fahrzeuge und kann dabei zwischen Pkw und Lkw unterscheiden. Über das Mobilfunknetz erfolgt ein zeitnaher Datenaustausch mit der Ordnungsbehörde der Amtsverwaltung. „Wir können die Daten jederzeit am Computer auslesen und uns so einen Überblick über die aktuelle Verkehrsfrequenz verschaffen“, erklärt Amtsdirektor Guido Müller. Veris 01 kann auch Informationen anzeigen oder als Glättewarner dienen.

Nicht zum Abkassieren

Der Verwaltungschef und die Bürgermeister erhoffen sich dadurch eine besser mit Zahlen hinterlegte Argumentation bei künftigen Anträgen zu Tempolimits bei der kreislichen Straßenverkehrsbehörde. Auch können Rufe an den Landkreis nach vermehrter Blitzertätigkeit mehr Nachdruck verliehen werden. Denn das vom Amt Beetzsee eingekaufte Gerät speichert keine Kennzeichen und ist nicht zum Abkassieren gedacht.

Kraftfahrer bremsen ab

„Wir setzen mit dem Display auf die erzieherische Wirkung“, hofft Amtsdirektor Müller. Tatsächlich scheint die Rechnung im Bereich der Schule zumindest in Richtung Ortsausgang aufzugehen. Kraftfahrer bremsen in Höhe des rund 60 Meter voraus stehenden Tempo-30-Schildes spürbar ab. „Hier wurde früher gern mal 50 oder 60 gefahren“, berichtet Bürgermeister Schulz.

Zu schnell aus der Gegenrichtung

Inzwischen schrammen Zuschnellfahrer mit vier oder fünf Stundenkilometer am Limit vorbei. Nur zwei Motorradfahrer waren am Montag mit 50 km/h deutlich zu flott unterwegs. Ortseinwärts aus Richtung Zachow wird dagegen trotz Kurve immer noch zu schnell in den 30er-Bereich hineingefahren – auch Lastwagen. Deshalb soll das graue Multitalent auch in die Gegenrichtung geschwenkt werden.

Standort wird gewechselt

Die Anlage ist mobil einsetzbar, der Standort kann immer wieder gewechselt werden. Entweder wird das über ein Akku mit Strom versorgte Gerät an eine Straßenlampe montiert oder an einem Pfosten, der in einer Bodenhülse steckt. Nach einigen Wochen ist Weseram als nächster Standort vorgesehen. Im Nachbardorf fordert eine Bürgerinitiative durchgehend Tempo 30 für die Ortslage – bisher vergeblich.

„Auch in Weseram erhoffen wir uns neben der erzieherischen Wirkung neueste Zahlen über den Anstieg des Verkehrs“, so Gemeindebürgermeister Schulz. Ein weiterer neuralgischer Bereich ist die Ortseinfahrt in Gortz aus Richtung Butzow. Dort gilt seit wenigen Tagen Tempo 30. Ob sich alle daran halten, wird sich zeigen.

Von Frank Bürstenbinder