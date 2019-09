Bagow

Ein 55 Jahre alter Mann hat am Donnerstag gegen 8 Uhr mit 2,69 Promille im Blut einen hohen Sachschaden in Bagow hinterlassen. Der Autofahrer war aus Gortz kommend in Richtung Weseram unterwegs, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch, den BMW wieder auf die Straße zu lenken, verlor er vollends die Kontrolle und touchierte ein geparktes Auto und einen Gartenzaun. Doch statt anzuhalten, gab der BMW-Fahrer Gas und raste davon.

Ein Zeuge hatte den Unfall gesehen und alarmierte die Polizei. Die hatte keine Mühe, den Fahrer ausfindig zu machen. Er pustete sich bei einem Test auf 2,69 Promille. Gegen ihn ermittelt nun die Kripo. Die Polizisten beschlagnahmten zudem den Autoschlüssel. Der Schaden liegt bei mehreren Zehntausend Euro.

Von MAZonline