Bauarbeiter entdecken Munitionsversteck am Pritzerber Rathaus

Bei Abrissarbeiten auf dem Hof des Pritzerber Rathauses in der Havelstraße kamen 240 Pistolenpatronen aus deutscher Produktion ans Tageslicht. 75 Jahre nach Kriegsende sorgt der Fund deshalb für Aufsehen, weil sich die Munition in der Originalverpackung tadellos erhalten hat. Wie auf dem Aufdruck der „provisorischen Bezettelung“ zu lesen ist, wurden die Patronen noch vor dem Kriegsende 1945 produziert.

Waschküche und Garage

Zum Munitionsfund kam es, als der Bau-Dienstleister Frank Mathea anrückte, um ein marodes Nebengelass auf dem rückwärtigen Hofgrundstück des Rathauses abzutragen. Es beherbergte früher eine Waschküche und einen Abstellraum. Zu DDR-Zeiten diente das gemauerte Gebäude auch als Garage für das Dienstauto der Stadt Pritzerbe. „Alles gefundene Gold ist abzuliefern, habe ich noch mit meinem Kollegen gescherzt – und dann passiert so etwas“, berichtete der Tieckower der MAZ.

Die Abrissarbeiten auf dem Hof des Pritzerber Rathauses laufen weiter. Quelle: Frank Bürstenbinder

Bei der Aufnahme der alten Dielung purzelten den staunenden Bauleuten die Packungen voller Patronen entgegen. Zum Glück war der Meldeweg zur nächsten Behörde kurz. Revierpolizist Gilbert Christensen hat sein Büro nur wenige Schritte entfernt im Rathaus. Dort wurde die Munition zunächst sichergestellt, bevor sie einer Spezialfirma übergeben wurde. Eine Frage, die sich nicht nur Ortsvorsteher Klaus Meyer stellt, beschäftigt die ganze Stadt: Gehört zu den 200 Schuss auch eine Waffe?

Eine der unter Dielen entdeckten Patronenverpackungen. Quelle: privat

Zwar gehen die Abrissarbeiten auf dem an die Richterstraße grenzenden Hof weiter, doch eine Pistole wurde bislang nicht gefunden.Wie die Patronen in die Zwischendecke des Nebengebäudes kamen, ist jetzt Gegenstand von Spekulationen. Schon bis 1945 wurde die Hofanlage sowohl vom Rathaus, in dem es auch Mieter gab, als auch vom Stadtpolizisten genutzt, der im ebenfalls der Kommune gehörenden Nachbarhaus wohnte. Über allem das Hausrecht hatte immer der Bürgermeister.

Bürgermeister auch Waffenträger

Letzter Bürgermeister bis Kriegsende war Otto Scherf. Ein angesehener Mann, den die Pritzerber Otto Bürgermeister nannten, weil er das politische Kunststück vollbrachte, sich auf seinem Posten von 1911 bis 1945 zu halten. So wurde unter seiner Regie 1913 die Stadt an das Stromnetz angeschlossen. Ortschronist Jürgen Patzlaff weiß zu berichten, dass Scherf als Leiter der Pritzerber Polizeiverwaltung in seiner Dienstzeit zu den Waffenträgern gehörte: „Gab es dicke Luft, wurde schon mal in die Luft geschossen. Dann war die Ruhe wieder hergestellt.“

Das leer stehende Wohngebäude rechts neben dem Pritzerber Rathaus ist ebenfalls im Besitz der Stadt Havelsee. Es diente jahrzehntelang als Dienstwohnung für den Stadtpolizisten. Beide Häuser haben an ihrer Rückfront einen gemeinsamen Hof. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die wahrscheinlichste Variante nach Ansicht von Patzlaff ist wohl, dass Scherf selbst die Patronen kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee in der Zwischendecke deponierte, bevor er seine Dienstwaffe abliefern musste. Er gehörte zu den Bewohnern des Rathauses und zog später in die Mühlenstraße. Scherf wurde zwar nach Kriegsende als Bürgermeister abgesetzt, kam aber ansonsten mit heiler Haut davon. Bis zu seinem Tod 1960 war er als Vertreter für die staatliche Versicherung der DDR unterwegs.

Haus wird nicht mehr vermietet

Die Herkunft der Munition wird sich wohl nie mehr hundertprozentig aufklären lassen. Auch ist nicht überliefert, um welchen Hersteller es sich bei der Dienstpistole des Bürgermeisters gehandelt haben könnte. Das neben dem Rathaus stehende Wohngebäude, dass auch dem DDR-ABV lange Jahre als Wohnhaus diente, steht inzwischen leer. „Wegen des schlechten Zustandes und der gemeinsamen Hofanlage mit dem Rathaus wollen wir es nicht wieder vermieten“, sagte Havelsee-Bürgermeister Günter Noack der MAZ. In ferner Zukunft könnte es einmal ein Museum zur Geschichte der Stadt aufnehmen.

