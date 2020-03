Hotline statt Krabbelgruppe: Familienzentrum berät am Telefon

Amt Beetzsee

Senioren trafen sich zum Spielenachmittag in der Päwesiner Begegnungsstätte. Das Haus der Begegnung in Pritzerbe verwandelte sich in ein Famliencafé. Die Gründung einer Krabbelgruppe war verabredet. Gerade hatte Ines Konzack mit einem mobilen Familienzentrum erste Aufbauarbeit im Amt Beetzsee geleistet. Dann kam Corona. Soziale Kontakte gibt es nur noch auf Sparflamme, Treffs und Veranstaltungen in öffentlichen Räumen sind abgesetzt.

SOS-Kinderdorf als Träger

Dabei bräuchten gerade Eltern mit Kindern in der aktuellen Ausnahmesituation Hilfe im Alltag, Tipps gegen Langeweile und den Austausch mit Gleichgesinnten. Was tun? „Leider mussten alle Angebote des mobilen Familienzentrums, die persönlichen Kontakt erfordern, eingestellt werden“, bedauert Ines Konzack (45). Die Sozialpädagogin ist beim SOS Kinderdorf in Brandenburg angestellt. Seit wenigen Monaten koordiniert sie das „Mobile Familienzentrum Amt Beetzsee“.

Hotline eingerichtet

War die Arbeit des Familienzentrums wegen der räumlichen Weite der Ortschaften zwischen Havel und Beetzsee bislang mobil ausgerichtet, muss der Dienstwagen von Ines Konzack in der Corona-Krise eine Zwangspause einlegen. Wer Rat und Unterstützung in Familienangelegenheiten braucht, kann wochentags telefonisch mit der Sozialpädagogin Kontakt aufnehmen. Dafür ist in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 0170 3 75 80 43 eine Hotline geschaltet.

Ein Vertrag zwischen dem Amt Beetzsee, dem Landkreis und dem SOS-Kinderdorf regelt die Arbeit des „Mobilen Familienzentrums Amt Beetzsee“. Amtsdirektor Guido Müller, Sozial-Fachbereichsleiter Bernd Schade und Matthias Fischer-Kallenberg (v.l.)vom SOS-Kinderdorf bei der Unterzeichnung. Quelle: Landkreis

„Wir besuchen uns sozusagen telefonisch. Außerdem verstehe ich mich in der aktuellen Situation als Vermittler zwischen Hilfesuchenden und Helfern. Einbezogen sind ausdrücklich auch jene Menschen im Amt Beetzsee mit Behinderungen und Senioren“, sagte die Koordinatorin der MAZ. Anders als in anderen Ämtern oder Gemeinden gibt es für Ines K0nzack im Amt Beetzsee kein festes Büro mit zentralen Räumen.

Flächendeckendes Angebot

Die Sozialpädagogin nutzt vorhandene Dorfgemeinschaftshäuser und Begegnungsstätten, um trotz der besonderen geografischen Gegebenheiten ein möglichst flächendeckendes Präventionsangebot zu etablieren. Und zwar in enger Anlehnung an das vom Landkreis Potsdam-Mittelmark entwickelte Konzept für Familienzentren, wie es sie bereits in Wusterwitz, Kloster Lehnin und 13 anderen mittelmärkischen Kommunen gibt. So trägt der Landkreis 80 Prozent der Kosten, das Amt Beeetzsee gibt jährlich einen Eigenanteil von 16 000 Euro dazu.

Das Haus der Begegnung in Pritzerbe gehört nach der Corona-Krise wieder zu den Anlaufstellen für das mobile Familienzentrum im Amt Beetzsee. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als im vergangenen Jahr der Vertrag zwischen Amt, Kreis und SOS-Kinderdorf unterzeichnet wurde, bewarb sich Ines Konzack als Koordinatorin. Bisher war sie im sozialpädagogischen Fachdienst des SOS-Kinderdorfs tätig, der nun auch Träger des mobilen Familienzentrums ist. „Für mich ist die gerade die Aufbauarbeit eine spannende Herausforderung. Von Bürgermeistern und Kita-Leitungen erhalte ich eine wohltuende Unterstützung. Als Familienzentrum machen wir den Menschen Angebote. Was wir wo umsetzen können, hängt am Ende auch davon ab, wie groß die Nachfrage in den einzelnen Gemeinden sein wird“, erklärt Ines Konzack.

Dienstauto ist startklar

Für die Zeit nach Corona ist die Koordinatorin gut gerüstet. „Wir knüpfen dort an, wo alles begann. Nach und nach werden neue Angebote folgen“, gibt sich Ines Konzack optimistisch. Der Dienst-Caddy ist für Überlandfahrten jedenfalls startklar. Zur Beladung ihres Autos gehört natürlich eine große Spielekiste, ein Pavillon, Klappstühle, die Gitarre, Thermoskannen und ein Kaffeeautomat. Wann sie wieder auf Tour geht, weiß noch niemand. Doch die Sozialpädagogin macht Familien Mut: „Ich freue mich jetzt schon wieder auf die Menschen, die auf mich warten. Außerdem geht mir bei den Fahrten durch die Beetzsee-Dörfer mit ihrer schönen Landschaft immer wieder das Herz auf.“

Von Frank Bürstenbinder