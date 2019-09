Amt Beetzsee - Beetzsee-Zweckverband lässt einen Beitritt nach Nauen prüfen Bei Trink- und Abwasser wünscht sich das Land große Einheiten. Der Beetzsee-Verband hat immer wieder mal den Beitritt zu den Nachbarn in Nauen diskutiert. Jetzt könnte es ernst werden.

In Roskow betreibt der WAH Havelland ein Kläranlage, die vor der nächsten Ausbaustufe steht. Für die zum Zweckverband der Beetzseegemeinden gehörenden Orte würde sich im Falle eines Beitritts an der technischen Anbindung an die Stadt Brandenburg nichts ändern. Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild