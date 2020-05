Beetzseeheide greift nach den Sternen

Beetzseeheide

Weil es zwischen Butzow, Ketzür und Gortz nachts so schön dunkel ist, will sich die Gemeinde Beetzseeheide dem 2014 ausgerufenen Sternenpark Westhavelland anschließen. Die drei Dörfer und ihre Feldmarken würden der sogenannten Außenzone angehören, die wiederum durch eine Pufferzone von der eigentlichen Kernzone des Sternenparks getrennt ist. Letztere befindet sich zwischen Parey und Kriele – ein Gebiet mit einem noch weitgehend natürlichen Nachthimmel.

Beetzseeheide-Bürgermeister Dirk Lange. Quelle: Rüdiger Böhme

So weit soll es in Beetzseeheide nicht kommen. Dennoch haben sich die Gemeindevertreter in dieser Woche zur Anerkennung von Beleuchtungsrichtlinien entschlossen, um als Teil des Sternenparks anerkannt zu werden. Was bedeutet das? „Wir wollen insbesondere bei künftigen Arbeiten an der öffentlichen Straßenbeleuchtung solche Technik einsetzen, die der zunehmenden Lichtverschmutzung entgegenwirken“, kündigte Bürgermeister Dirk Lange an. Gemeindevertreter Andreas Wolf sprach von einem „Zeichen für die Nachbargemeinden“ sich der Initiative anzuschließen. Zum Einsatz sollen in Zukunft sparsame Leuchtkörper kommen, deren Lichtstrahlen nach oben abgeschirmt sind.

Der Gortzer Ortsvorsteher Bruno Schnorbach. Quelle: Frank Bürstenbinder

Als einziger Gemeindevertreter stimmte der Gortzer Ortsvorsteher Bruno Schnorbach gegen die von der Amtsverwaltung eingebrachte Vorlage. Zwar kann auch er sich eine schrittweise Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung vorstellen, doch befürchtet der Gortzer Reglementierungen im privaten und gewerblichen Bereich. „Ich bin nicht damit einverstanden, dass wir den Leuten vorschreiben, mit welchen Lampen sie ihr Haus oder ihre Firma beleuchten.“ Schnorbach verweist auf Formulierungen in der Richtlinie, wonach zum Beispiel Anstrahlungen nur in Ausnahmefällen erlaubt sind. Leuchtkörper müssen einen geringen Blauanteil aufweisen. Außerdem soll die Beleuchtung bedarfsorientiert gesteuert werden.

Kommunen sollen aufklären

Amtsdirektor Guido Müller erklärte die Sorge von Ortsvorsteher Schnorbach für unbegründet. Bei der Beleuchtungsrichtlinie handele es sich lediglich um Empfehlungen, die für die Bürger keinen verbindlichen Charakter hätten. „Wir können nur an die Leute appellieren, gemeinsam etwas gegen Lichtverschmutzung zu tun“, sagte Müller. So steht in den Vorgaben des Sternenparks geschrieben, dass die Mitgliedskommunen einen Auftrag zur Aufklärung hätten. Ein Argument, dass Schnorbach allerdings nicht überzeugte.

