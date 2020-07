Bollmannsruh

Ein wichtiges Signal für den Kinder- und Jugendtourismus: Im Land Brandenburg können Schülerfahrten auch für das laufende Jahr vertraglich abgeschlossen werden. Das hat Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) am Dienstag bei einem Besuch im Kinder- und Jugenderholungszentrum Bollmannsruh ( Kiez) gegenüber der MAZ klargestellt. „Es steht uns als Ministerium gar nicht zu, Klassenfahrten zu verbieten. Es liegt in der Verantwortung der Schulen, darüber zu entscheiden, ob nicht besser coronabedingter Unterrichtsausfall nachgeholt werden sollte“, so die Ministerin auf Nachfrage.

Missverständliches Rundschreiben

Mit ihrer Äußerung über Klassenfahrten räumte Ernst mit einer sich hartnäckig haltenden Formulierung aus einem „missverständlich formulierten Rundschreiben“ an Schulen und touristische Dienstleister auf, die längst überholt ist. In zwei nachfolgenden Korrekturschreiben sei der tatsächliche Sachstand formuliert worden, doch sei die Korrektur wohl nicht durchgedrungen, sagte Brandenburgs Bildungsministerin. Vor allem Jugendherbergen und Betreiber von anderen Freizeitstandorten für junge Menschen hatten das Ministerium für das angeblich bis zum Jahresende ausgesprochene Verbot von Klassenfahrten heftig kritisiert.

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (l.) im Speisesaal vom Kiez Bollmannsruh. Quelle: Frank Bürstenbinder

Aufatmen auch bei Axel Krause, Geschäftsführer des Humanistischen Regionalverbandes Brandenburg-Belzig (HRV). Der HRV betreibt in Bollmansruh ( Potsdam-Mittelmark) ein Bungalowdorf direkt am Beetzsee mit 270 Betten. „In der Vor- und Nachsaison generieren wir rund 50 Prozent unserer Einnahmen mit den Übernachtungen von Schulklassen. Die Monate Mai und Juni sind verloren, jetzt können wir auf September und Oktober hoffen. Anfragen von Schulen gibt es bereits“, berichtet Krause, der die Ministerin bei einem Rundgang durch die zehn Hektar große Anlage über die coronabedingten Probleme informierte.

Als Pionierlager gegründet

Renovieren und investieren gehört zu den ständigen Aufgaben des Trägers, der auch durch die Absage der Jugendfeiern in seiner Arbeit stark eingeschränkt ist. „Ohne ständige Einnahmen stockt die Modernisierung der aus DDR-Zeiten stammenden Bungalows. Auch die Leitungsnetze auf dem weiträumigen Gelände müssen laufend instand gehalten werden“, so Krause. Das Kiez Bollmannsruh war bis 1989 eines der zentralen Pionierlager im Bezirk Potsdam. Ähnliche Anlagen mit den selben Problemen gibt es an fünf anderen Brandenburger Standorten, unter anderem in Petzow und Prebelow. In ganz Ostdeutschland existieren 13 Kieze, die aus ehemaligen Pionierlagern hervorgingen.

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) besucht die neue Dauerausstellung in der Bollmannsburg auf dem Gelände des Kiez Bollmannsruh. Jens Wiedecke erläutert die Exponate über die Ur- und Frühgeschichte. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zur Überbrückung der schlimmsten Finanznot wegen ausbleibender Gäste hat das Land Brandenburg auch die Kieze unter den Corona-Rettungsschirm genommen. So half das Bildungsministerium von Britta Ernst der Einrichtung mit einem Zuschuss von 48 000 Euro. Die ILB unterstützte Bollmannsruh mit weiteren 30 000 Euro. Die Gesamtsumme reicht, um zunächst für einige Monate die laufenden Betriebskosten zu stemmen. „Uns ist die angespannte Lage dieser touristischen Einrichtungen bewusst. Deshalb ist das Land gerade dabei eine Verlängerung des Rettungsschirms zu prüfen“, kündigte die Ministerin an. Sie war auf Vermittlung der beiden SPD-Landtagsabgeordneten Britta Kornmesser und Ralf Holzschuher nach Bollmannsruh gekommen, um sich über die Situation im Bungalowdorf zu informieren.

Land steht nicht für Stornokosten ein

Einen Haken hat die Freigabe von Schülerfahrten allerdings. Das Land wird nicht noch einmal für Stornokosten für wegen Corona abgesagte Reisen aufkommen. Im übrigen empfehle sie gerade den Abschlussjahrgängen sich lieber auf die Schule zu konzentrieren, als auf Klassenfahrt zu gehen. Dies entspreche wohl auch dem Wunsch der meisten Eltern, so die Ministerin, die an der Aufnahme des Regelbetriebes an allen Schulen in Brandenburg nach den Sommerferien festhält. Allerdings müssten Schulen jederzeit damit rechnen, dass Klassen wegen eines Corona-Ausbruchs geschlossen werden müssten, sagte Ernst.

Von Frank Bürstenbinder