Der milde Winter lockt die Weißstörche in ihre Heimat zurück. Zu den ersten Vögeln zählt ein Adebar in Pritzerbe. Wo seit 1938 gebrütet wird, kann ab sofort jeder nachlesen.

Pritzerbes Ortsvorsteher Klaus Meyer bringt in der Mühlenstraße 24 eine Info-Tafel an. Diese erinnert an die einstige Gärtnerei von Paul Grund, auf deren Schornstein 1938 erstmals Weißstörche gebrütet haben. Quelle: Frank Bürstenbinder