Darum muss der Amtsdirektor Eltern in Brielow, Radewege und Päwesin enttäuschen

Eingeschränkter Regelbetrieb? „Was sich beim Thema Kita-Betreuung auf Landesebene abspielt, ist ohne jegliche Sachkenntnis.“ Mit harschen Worten kritisiert Beetzsee-Amtsdirektor Guido Müller einen Kabinettsbeschluss, wonach die Einrichtungen ab dem kommenden Montag Kinder über die bisherige Notbetreuung hinaus aufnehmen dürfen – theoretisch jedenfalls.

Kitas ausgelastet

Bei vielen Eltern rund um den Beetzsee dürfte die Enttäuschung groß sein: So ist die Aufnahme weiterer Kinder in den Kitas Radewege, Brielow und Päwesin auch ab dem 25. Mai nicht möglich. Grund: Wegen der vorgeschriebenen Hygieneregeln und Gruppenstärken sind alle drei kommunalen Einrichtungen jetzt schon ausgelastet. Danach sind maximal sechs Kinder im Krippenbereich und zehn Kinder im Kita-Bereich je Gruppe zugelassen.

Auch die Kita Brielow ist unter den aktuellen Hygieneregeln ausgelastet. Quelle: Frank Bürstenbinder

Leider gibt es zu diesen Gruppengrößen keine andere Entscheidung durch den Landkreis, bedauerte Müller auf der Sitzung der Gemeindevertreter von Beetzsee in dieser Woche. Das Landratsamt wartet noch auf einen vom Land angekündigten Rahmenhygieneplan. Gegenüber der MAZ erneuerte der Verwaltungschef seine Forderung nach einer Rückkehr in den Regelbetrieb. „Mit einem Anspruch von vier Stunden in der Woche ist den Eltern ohnehin nicht geholfen. Viele Familien sind mit ihrer Geduld am Ende“, so der Amtsdirektor.

Nächste Abstimmung mit Kreis

Müllers Hoffnung richtet sich nun auf die kommende Woche, in der es zu neuen Absprachen zwischen dem Landkreis und den Bürgermeistern sowie Amtsdirektoren in Potsdam-Mittelmark über die Kita-Betreuung im Interesse der Eltern kommen soll. Wegen Himmelfahrt und eines Brückentages blieben die Kita-Träger zu diesem Wochenende hin mit den Wunschvorstellungen des Landes allein. Bereits vor wenigen Tagen hatten Bürgermeister und Amtsdirektoren in einem Brandbrief an das Bildungsministerium das Vorgehen bei der Kita-Betreuung kritisiert.

Vorrangig Vorschulkinder

Im Amt Beetzsee sind ab Montag nur die Kitas in Fohrde und Päwesin in der Lage weitere Kinder aufzunehmen. „Dabei konzentrieren wir uns auf jene Kinder, die im August eingeschult werden – so lange freie Plätze verfügbar sind“, teilte Amtsdirektor Müller mit. Für die Tagesmütter im Amt Beetzsee und ganz Brandenburg gibt es ab Montag keine Einschränkungen mehr. In ihren Häusern wird das Ansteckungsrisiko bei maximal fünf Kindern als nicht sehr hoch eingeschätzt. In einem Elternbrief bedauert auch das Amt Ziesar derzeit noch keine konkreten Aussagen über weitere Kinderaufnahmen in Ziesar, Wollin und Görzke machen zu können.

Landrat warnt

Landrat Wolfgang Blasig ( SPD) sieht die Rückkehr zum Regelbetrieb noch skeptisch und verweist auf die Corona-Fälle in der Kita Reckahn: „Niemand ist geholfen, wenn durch eine überstürzte Öffnung der Kitas neue Infektionsherde entstehen. Die Abwägung zwischen den weiter erforderlichen Hygieneanforderungen und dem Ziel, wieder mehr Familien eine Kinderbetreuung anbieten zu können, ist nicht leicht und muss vor Ort für jede Einrichtung vorgenommen werden.“

Von Frank Bürstenbinder