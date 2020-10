Brielow sieht rot: In den Gewächshäusern ist schon Weihnachten

Brielow

Gut sieben Wochen vor Heiligabend ist für den Gartenbaubetrieb Blugesa das große Jahresendgeschäft so gut wie abgehakt. 20 000 Weihnachtssterne müssen raus. In die firmeneigenen Blumenläden in der Stadt Brandenburg und zu den Handelsgruppen, wie Pflanzen-Kölle. Seit dem Sommer sind die beliebten Zimmerpflanzen in den Gewächshäusern am Beetzsee groß geworden. Jetzt zeigen ihre markanten Hochblätter Farbe. „Die Nachfrage nach roten Weihnachtssternen ist ungebrochen. Züchtungen in Weiß oder mit Pastelltönen bleiben Nischenprodukte für die Eigenvermarktung“, weiß Blugesa-Geschäftsführer Robert Siemon.

Weihnachtssterne mit weißen Hochblättern, wie die Sorte Alaska White, sind ein Nischenprodukt geblieben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Der Gartenbau-Experte ist erleichtert, dass die neuen Corona-Auflagen den Verkaufsstart der Saisonware nicht bremsen. Blumenläden und Gartencenter dürfen in der zweiten Welle offen bleiben. „Alles andere wäre eine Katastrophe. Wir sind ein halbes Jahr in finanzielle Vorleistung gegangen. Pflanzen, Energie, Töpfe, Erde und Personal haben eine Menge Geld gekostet“, sagte Siemon der MAZ. Die ersten Weihnachtssterne aus Brielow stehen seit dieser Woche in den Läden. Der Zwölf-Zentimeter-Topf für 3,99 Euro. Rund vier Euro mehr kosten die großen Exemplare.

Lange Erfahrung

Neben dem roten Meer der klassischen Weihnachtssterne gibt es wieder ein paar Neuzüchtungen. Zum Beispiel mit Blättern rund wie die Ohren einer Maus. Züchter haben das Ergebnis ihrer Arbeit sehr passend „Christmas Mouse“ getauft. Wer den dunklen Winter etwas mehr Bling-Bling auf der Fensterbank mag, kann nach „Red Glitter“ fragen. Etwas unterkühlt kommt die Gattung Euphorbia namens „ Alaska White“ daher. Mit der Aufzucht der Weihnachtssterne haben die Brielower Gärtner seit vielen Jahren Erfahrung. „Etwas Fingerspitzengefühl braucht es schon, damit sich die jungen Pflanzen erfolgreich entwickeln“, berichtet Geschäftsführer Siemon.

Temperatur und Feuchtigkeit in den Gewächshäusern werden zentral gesteuert. „Für das gute Gedeihen der Weihnachtssterne ist schon etwas Fingerspitzengefühl erforderlich", sagt Blugesa-Geschäftsführer Robert Siemon. Quelle: Frank Bürstenbinder

Am wohlsten fühlen sich Weihnachtssterne, die zu den Wolfsmilchgewächsen gehören, bei mindestens 18 Grad. Sie dürfen weder zu feucht, noch zu trocken stehen. Ein Anspruch, mit dem viele Freunde der ursprünglich aus Mexiko stammenden Pflanze ihre liebe Not haben. Theoretisch muss man Weihnachtssterne nicht jedes Jahr kaufen, denn bei guter Pflege sollten sie viele Jahre halten und zu ansehnlichen Sträuchern heranwachsen. Damit sich die Hochblätter in den Gewächshäusern naturgemäß verfärben, werden sie vier Wochen vor dem Verkauf abgedunkelt.

Aus der Mode

Vollständig verabschiedet hat sich Blugesa von der Aufzucht von Alpenveilchen. „Die Nachfrage ist einfach nicht mehr da. Die geringen Mengen, die wir in den Läden verkaufen, beschaffen wir uns selbst beim Großhändler“, berichtet der Blugesa-Chef. Warum Großmutters Sorten aus der Mode gekommen sind, kann Siemon auch nicht erklären. Alpenveilchen blühen den ganzen Winter, mögen allerdings kühle Standorte, wie es sie in modernen Häusern kaum noch gibt – außer vielleicht in Schlafzimmern.

Auch neue Arten mit roten Hochblättern können den Winter über erfreuen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für 2021 sieht Siemon die Gartenbaubranche vor neuen Herausforderungen, die vor den Preisen für die Endverbraucher nicht halt machen werden: „Nach der Verpackungsabgabe und der Mindestlohnanpassung kommt die CO2-Steuer. Davon sind vor allem die Gewächshausbetreiber stark betroffen.“ Trotzdem müssen die Brielower Gärtner weiter denken. Der Primel-Nachwuchs für das Frühjahrsgeschäft ist schon da.

Von Frank Bürstenbinder