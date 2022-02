Cello-Virtuose spielt Bach in Päwesin

Päwesin

Der international gefragte Violoncello-Virtuose Matias de Oliveira Pinto wird am Sonntag, 27. Februar, um 15 Uhr im beliebten Ambiente des Kunstraumes „Stall“ in Päwesin gastieren. Auf dem Programm stehen die Suiten für Violoncello solo No. 1, No. 3 und No. 5 von Johann Sebastian Bach.

Mit diesem Konzert beginnt eine Reihe von Veranstaltungen, die sich mit der Musik des großen Komponisten intensiv auseinandersetzt, vorgetragen von ausgewählten Interpreten.

Internationaler Musikgenuss in Päwesin

Matias de Oliveira Pinto wurde in São Paulo, Brasilien, als Sohn einer Künstlerfamilie geboren. Schon in früher Kindheit erhielt er Klavierunterricht, später Cellounterricht und wurde bereits mit 18 Jahren, noch Schüler von Zygmunt Kubala, Lehrbeauftragter an der Musikhochschule in Curitiba in Brasilien. Noch im selben Jahr folgte ein Meisterkurs bei Aldo Parisot und ein erfolgreicher Wettbewerb, der ihm ein Stipendium der Herbert-von-Karajan-Stiftung einbrachte.

In Europa folgte das Studium bei Eberhard Finke (1. Solocellist der Berliner Philharmoniker) sowie ein zweijähriges Studium an der Franz-Liszt-Akademie in Budapest bei Csaba Onczay.

Zahlreiche Reisen führten Matias de Oliveira Pinto durch Südamerika, Europa, USA, nach Japan, Australien und nach Neuseeland, wo er sowohl als Solist als auch als Kammermusiker und Pädagoge tätig war.

Neben seiner Konzerttätigkeit ist Matias de Oliveira Pinto ein gefragter Cellopädagoge. Seit 1991 unterrichtet er unter anderem an der Berliner Musikhochschule. Zum Sommersemester 2005 ist er einem Ruf an die Musikhochschule Münster gefolgt. Er leitete bereits viele Violoncello- und Kammermusikkurse in Deutschland, Frankreich, Brasilien, USA und Japan.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei dem Konzert am Sonntag, 27. Februar, um 15 Uhr handelt es sich um die Veranstaltung, die ursprünglich für den 12. Dezember 2021 geplant war und pandemiebedingt abgesagt werden musste. Bereits erworbene Karten für den ersten Termin behalten ihre Gültigkeit. Karten gibt es aktuell unter 03 38 38/309 99 oder per E-Mail: info@stall.events.de.

Von MAZonline