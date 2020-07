Rogäsen

Die Perspektivfabrik in Mötzow des Christlichen Vereins Junger Menschen hat durch die Corona-Pandemie einen drastischen Einnahmeausfall von 50 Prozent. Geschäftsführer Andreas Erhard beziffert die üblichen Jahreseinnahmen auf rund 670.000 Euro. „Wir rechnen jetzt mit rund 350.000 Euro Umsatzeinbußen. Das ist schon eine Menge.“

Die Jugendgästehäuser würden meist von gemeinnützigen Trägern betrieben. „Gemeinnützige Organisationen haben es etwas schwieriger, viel Geld auf die Seite zu legen. Wir leben ausschließlich von den Einnahmen aus dem Gästehaus.“ Auch das Spendenaufkommen für die Henry-Maske-Stiftung, die Anteile an der Perspektivfabrik hält, sei zurückgegangen durch die Pandemie. Auch das sei eine Herausforderung.

„Ich denke, wir werden diese Zeit überstehen, wir schaffen den Sommer, aber wir müssen schauen, wie wir über den Herbst und Winter kommen“, sagte Erhard. Entlassungen seien durch die Kurzarbeit nicht nötig. „Das wäre der letzte Schritt. Wenn man Leute verliert, gerade hier draußen, ist es schwierig, neues Personal zu finden.“

Geld wird im Sommer verdient

Erhard weiter: „Ob es existenziell ist, kann ich noch nicht sagen. Das Geld, das wir im Sommer verdienen, ist normalerweise für den Winter, denn dann fahren die Leute nicht so gerne an den See. Die Corona-Zeit wird uns noch bis Mitte nächsten Jahres beschäftigen.“

153 Betten am Beetzsee Betreiber der Perspektivfabrik gGmbH Haus am See in Mötzow ist der Christliche Verein Junger Menschen Landesverband Berlin-Brandenburg (CVJM Ostwerk). Anteile hält auch die Henry-Maske-Stiftung Place for Kids, die bedürftigen Kindern Ferien schenkt. Zu der Anlage gehören neben einem Gästehaus mit Etagendusche noch acht Ferienhäuser, elf Einraum-Bungalows. Insgesamt gibt es 153 Betten. Zu der Anlage gehören Freizeit- und Sportstätten, Kanuverleih, Turnhalle, Hackschnitzel-Heizhaus und Biokläranlage.

„Über den Lockdown sind wir durchgekommen durch Kurzarbeit, Soforthilfe und Geld jetzt auch wohl aus dem Rettungsschirm. Die Frage ist, ob es reicht.“ Hoffnung bestehe auf einen KfW-Kredit. „Ich gehe überhaupt nicht aus von einer drohenden Schließung.“ Sollte es jedoch ein zweites Corona-Jahr geben, „sind nicht nur die Jugendgästehäuser, dann ist die ganze Wirtschaft betroffen, dann reden wir über eine andere Dimension. Dann sind wir ein Rädchen von vielen.“

Alle Mitarbeiter in Kurzarbeit

Alle elf Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Während der Sommerferien, ist das Jugendgästehaus zwar ausgebucht, doch das bedeutet unter Corona-Bedingungen nur die Hälfte der sonst üblichen Gästezahl. „Ausgebucht bei der Hälfte der üblichen Gästezahl, weil wir anders unser Hygienekonzept nicht umsetzen können.“ Tummeln sich in einem normalen Sommer täglich rund 150 Kinder, Jugendliche und Betreuer auf dem 30.000 Quadratmeter großem Areal am Beetzsee, sind es jetzt maximal 60 bis 70 Gäste.

„Die Lücke holt man nicht wieder auf“, sagt Sascha Hartwig, der pädagogische Leiter der Perspektivfabrik. „Wenn man Autos verkauft, schiebt sich das wieder auf“, erläutert Andreas Erhard, „bei den Schulklassen ist das anders. Ich habe nächstes Jahr habe auch nicht die doppelte Zahl von Betten zur Verfügung. Ich kann es gar nicht aufholen. Was weg ist, ist weg.“

Gästehaus ist gesperrt

Die Kurzarbeit, die bis über den Winter hinweg laufen werde, sei für den Juli unterbrochen. Anders sei der Betrieb nicht zu machen, so Andreas Erhard. Der Wohntrakt mit Gemeinschaftsdusche ist komplett dicht.

Üblicherweise kommen nach den Sommerferien die Schulklassen zu Fahrten in die Perspektivfabrik. „Es gibt zwar ein paar Mutige, die kommen, aber es ist nur ein Teil von dem, was sonst kommt.“

Kinder halten Abstand

Die Einrichtung kann nur jeweils von zwei Trägern von Jugendfreizeitfahrten gebucht werden. Deren Gruppen dürfen sich nicht mischen.Die Kinder müssen Abstand halten. Einzelanreisen sind derzeit gar nicht möglich.

Am ersten Märzwochenende waren noch die Chorklassen des Evangelischen Domgymnasiums Brandenburg zu Gast in der Perspektivfabrik. Gut zwei Wochen später folgte die Schließung der Schulen und der Lockdown.

Fast 10.000 Übernachtungen weniger

19.000 bis 19.500 Übernachtungen zählt die Perspektivfabrik im Jahr. „Nun haben wir knapp 10.000 Übernachtungen, maximal“, so der Geschäftsführer.

Corona sei auch bei den Jungen und Mädchen ein großes Thema. „Wir probieren gerade, einen Impfstoff mit aufgelösten Gummibärchen zu finden“, sagt der pädagogische Leiter Sascha Hartwig im Scherz. „Mein Jüngster meinte, ,wann ist endlich Schluss mit Corona, es nervt’.“ Kinder und Jugendliche hätten viel aushalten müssen in der Zeit, so Hartwig.

Andreas Erhard ergänzt: „Die Kinder, besonders die Berliner, sind dankbar, dass sie überhaupt wieder rauskommen, dass sie hier ein Stück Normalität erleben.“

