Unfallgeschehen in Pritzerbe - Warum es so oft und heftig in Pritzerbe kracht

Binnen weniger Tage ist es in Pritzerbe auf der B 102 wieder zu zwei schweren Unfällen gekommen. Fünf Menschen erlitten Verletzungen. Dezernatsleiter Frank Schmidt vom Landesbetrieb Straßenwesen erläutert, warum es dort so oft kracht.