Der Brexit verschafft dem Lünower Kulturverein eine neue Vorsitzende

Lünow

Sie laden Chöre ein, empfangen Schauspieler und freuen sich auf Musiksolisten. Seit ihrer Rettung vor dem Verfall ist die Lünower Kirche nicht nur wieder zu einem Ort des Glaubens geworden. Die Mitglieder des Kulturfördervereins öffnen die Tür zum Gotteshaus regelmäßig für Konzerte und Lesungen. Der Mann an der Spitze war über viele Jahre Rainer Gehrhardt. Mit 80 hat er jetzt den Staffelstab an die nächste Generation weitergegeben.

Kirche gerettet

Seit der Gründung 1994 hält der einstige Berliner Gesamtschuldirektor Gerhard dem gemeinnützigen Zusammenschluss die Treue. Damals noch unter dem sperrigen Namen „Verein zur Förderung der Wiederherstellung und Unterhaltung der Dorfkirche zu Lünow“. Das hatte seinen Grund: Der Zustand des Gotteshauses war ruinös. Die Amtskirche hatte das Gebäude eigentlich schon aufgegeben. Mit der Vereinsgründung kam alles anders. Die 15 Gründungsmitglieder und ihre vielen Unterstützer schafften das schier Unmögliche. Seit Erntedank 1998 läuten die Glocken wieder. Die Lünower Kirche ist heute aus dem Bild der Beetzsee-Landschaft nicht mehr wegzudenken.

In der Familie

Die Führung des Vereins bleibt sozusagen in der Familie. Zur neuen Vorsitzenden wurde Gerhardts Tochter Petra Cox (53) gewählt. Mit Bauproblemen muss sich die am Brandenburger von Saldern-Gymnasium tätige Lehrerin heute nicht mehr herumschlagen. Die Kirche und ihr Turm stehen längst wieder auf festem Boden. Außerdem hat sich der Verein auch in seiner Satzung vom Retter eines kulturhistorischen Denkmals zum Förderer der Kultur gewandelt.

Die Lünower Dorfkirche wurde schon vor Jahren vor dem Verfall gerettet. Quelle: Frank Bürstenbinder

„An einer Kirche gibt es natürlich immer etwas zu tun. Doch hauptsächlich können wir uns bei den Ausgaben um die eigentliche Vereinsarbeit kümmern. Dabei geht es nicht nur um Kulturveranstaltungen in der Kirche. Der Förderverein unterstützt auch das Dorfleben, wenn es um Feste oder Veranstaltungen in der Begegnungsstätte geht“, erklärt Cox, die auf einige Erfahrungen in der ehrenamtlichen Arbeit zurückblickt.

Ohne Finanzamt

Bis vor zwei Jahren war die mittelenglische Stadt Stoke-on-Trent Lebensmittelpunkt ihrer Familie, zu der Ehemann Christopher, Sohn Colin und Tochter Vivian gehören. In ihrer Wahlheimat gründete sie mit Gleichgesinnten einen Anglo-German Club. Das Prozedere unterschied sich von deutschen Vereinsgründungen gewaltig. „Wir haben uns in einem Pub getroffen. Dann konnte es auch schon losgehen. Und zwar ohne Notar und Finanzamt. In Deutschland ist Vereinsarbeit mit viel Bürokratie verbunden“, weiß die neue Vorsitzende inzwischen.

Drei kulturelle Veranstaltungen wird es im neuen Jahr in der Lünower Kirche geben. Quelle: Frank Bürstenbinder

Dass Petra Cox mit ihrem britischen Ehemann, der in der Elektrobranche tätig ist, und Sohn Colin nach 20 Jahren als „Rückkehrer“ ins elterliche Haus in Lünow einziehen würde, war in ihrer Lebensplanung eigentlich nicht vorgesehen. Doch als sich 2016 bei einem Referendum im Vereinigten Königreich eine knappe Mehrheit der Teilnehmer für einen Austritt aus der EU entschied, läuteten bei Familie Cox die Alarmglocken. „Es war ein absoluter Schock. Wir haben über Jahre eine Verschlechterung der Wirtschafts- und Arbeitslage in England erlebt. Deshalb halten wir den nun bevorstehenden Brexit für einen fatalen Fehler. Die Situation dürfte schlimmer werden“, ist die neue Lünower Vereinsvorsitzende, die in England Deutsch als Fremdsprache in Abiturklassen unterrichtete, überzeugt.

Drei Veranstaltungen

Nicht zu wissen, was die Zukunft bringt, hatte die Familie schließlich dazu bewogen England zu verlassen. Zurück blieben ein Haus und Tochter Vivien, die in Stoke-on-Trent weiter Philosophie studiert. Inzwischen hat sich Familie Cox am Beetzsee eingelebt. Sohn Colin studiert an der THB Informatik. „Aber natürlich blutet einem immer noch das Herz, wenn man an das englische Zuhause denkt“, meint Petra Cox. In diesem Jahr hat sie sich mit ihrem Verein drei Veranstaltungen in der Dorfkirche vorgenommen.

Von Frank Bürstenbinder