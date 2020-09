Ketzür

Plötzlich und unerwartet ging er aus der Welt, still wurde er zu Grabe getragen. Dennoch hat er Spuren hinterlassen. Kai Brass, der Gründer der Ketzürer Mosterei, ist tot. Wie erst jetzt bekannt wurde, war er der bewusstlose Surfer, der vor gut vier Wochen von der Wasserschutzpolizei aus dem Krampnitzsee bei Potsdam geborgen wurde. Wenig später verstarb der Ketzürer mit 62 Jahren in einem Krankenhaus.

Mit einer Töpferei fing Kai Brass in Ketzür an. Quelle: Heike Schulze

Brass erwarb sich 2006 den Ruf einer lokalen Unternehmerpersönlichkeit. Damals gründete der unerschrockene Töpfermeister im Rahmen einer Existenzgründung die Ketzürer Lohnmosterei, die sich Jahr für Jahr einer wachsenden Beliebtheit erfreute. Die Anlieferer konnten sicher sein, den Saft von ihren eigenen Äpfeln und Birnen zu erhalten. In der Buga 2015 sah der Mostereibesitzer seine große Chance. 20 000 Liter Saft lieferte er für die große Gartenschau im Havelland. Seine von ihm kreierte Saft-Marke Bugaloo wurde zu einem Marketingerfolg.

Nachfolger halten an Lohnmosterei fest

Produkte aus der Region lagen ihm am Herzen. Deswegen gründete er 2014 den Regional-Laden am Grillendamm. Am Beetzsee in Ketzür ließ Brass eine große Streuobstwiese anlegen, die einmal Früchte für die eigene Saftproduktion liefern sollte. Noch 2015 übergab der Mostereigründer den Betrieb überraschend an die beiden Jungunternehmer Achim Fießinger und Manuel Stephan. Diese halten unverändert am bewährten Konzept der Lohnmosterei fest, haben aber inzwischen viele eigene kreative Ideen umgesetzt. Zum neuesten Produkt gehört eine Hafermilch. „Der Tod von Kai Brass hat uns sehr betroffen gemacht. Wir sind fest entschlossen, die Mosterei in seinem Sinne fortzuführen“, sagte Geschäftsführer Fießinger der MAZ.

Von Frank Bürstenbinder