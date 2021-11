Deutsche Post eröffnet neue Partner-Filiale in Fohrde

Fohrde

Die Deutsche Post wird am 10. Januar 2022 in Fohrde in der Brandenburger Straße 10 c bei der Firma Forst-und Landschaftstechnik GmbH eine neue Partner-Filiale eröffnen. Sie soll die Filiale in Pritzerbe ersetzen, die dort noch bis Ende des Jahres in der Kirchstraße 5 angesiedelt ist und am 31. Dezember schließen wird. In Fohrde sollen im kommenden Jahr zu folgenden Öffnungszeiten die Dienstleistungen des Unternehmens angeboten werden: Montags, dienstags und freitags von 7 bis 16 Uhr, mittwochs von 7 bis 12 Uhr, donnerstags von 7 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr.

