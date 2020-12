Die Feuerwehr ist da: Brielower Kameraden machen Kindern eine Freude

Brielow

Wenn plötzlich die Feuerwehr vor der Haustür steht, ist das selten ein Grund zur Freude. In dieser Woche war alles anders. Gleich 19 Adressen fuhren Eileen Maly und Christian Schott mit dem rot-weißen MTW in ganz Brielow an. Vom Seehof bis zur Hohenferchesarer Straße wohnen die Mädchen und Jungen, die der Brielower Kinder- und Jugendfeuerwehr angehören. Zusammen haben sich die jungen Brandschützer schon seit Wochen nicht mehr in ihrer blauen Übungskluft gesehen.

Valentin Kujawa (6) freut sich über den Besuch von Eileen Maly und Sophie Schott. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weil es so schnell keine Ausbildungsstunden geben wird, entschloss sich die Brielower Feuerwehr zu einem besonderen Weihnachtsgruß an die Feuerwehrleute von morgen. „Wir haben für jedes Kind ein kleines Geschenk zusammengestellt. Dazu gehören eine Feuerwehrtasse mit einem Gruppenfoto und ein zeitgemäßer Mund- Nasenschutz“, berichtet Jugendwartin Eileen Maly. In normalen Jahren wäre eine Weihnachtsfeier ihrer Schützlinge mit Lagerfeuer selbstverständlich gewesen. Doch coronabedingt sind alle Treffen abgesagt. Auch die Brielower Feuerwehr organisiert sich im Lockdown auf Sparflamme. „Erledigt wird, was zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft nötig ist“, so Gemeindewehrführer Torsten Richter.

Feuerwehrmann Christian Schott überreicht Noah Slomka (6) das Weihnachtsgeschenk. Quelle: Frank Bürstenbinder

Um so größer war die Freude unter anderem bei Larissa Schmidt. Die Neunjährige gehört seit einiger Zeit dem Feuerwehrnachwuchs an. Vor der Tür des elterlichen Wohnhauses auf dem Seehof bekam sie ihr Geschenk von den Kameraden aus der Einsatzabteilung. „ Feuerwehr macht Spaß. Wir lernen, wie wir anderen Menschen helfen können. Ich will auf alle Fälle dabei bleiben“, sagte die Schülerin der MAZ. Von der Brandenburger Seite der Brielower Aue kommt in normalen Zeiten jeden Dienstag Valentin Kujawa zur Ausbildung. Mit sechs Jahren gehört er zu den jüngsten Mitgliedern der Kinder- und Jugendfeuerwehr. In der gleichen Altersklasse ist Noah Slomka, der sich in der Hauptstraße über den Besuch der Jugendwartin und ihres Helfers freute. Finanziell möglich machten die Aktion das Amt Beetzsee, der Feuerwehrförderverein und private Spender.

Von Frank Bürstenbinder