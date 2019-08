Päwesin

Eine Apotheke auf dem flachen Land zu führen, und sogar eine der kleinsten in Deutschland, ist ein Kraftakt. Swantje Franz hat den auf sich genommen für die Schwanen-Apotheke in Päwesin ( Havelland). Die zählt gemessen an der Bevölkerungszahl am Standort nach einer Branchenerhebung zu den kleinsten Apoth...