Elf Traktoristen pflügen sich zum Fohrder Erntefest

Fohrde

Der Boden staubt und ist hart wie ein Sack Zement. Die Sonne über dem abgeernteten Acker in der Fohrder Feldmark blendet. Keine leichten Bedingungen für die elf Traktoristen, unter ihnen zwei Frauen, die ihre Pflüge schnurgerade von einem zum anderen Ende ihrer Parzelle bringen müssen. Genau 80 Meter lang ist eine Bahn. Eine Bogenlampe wird von den Schiedsrichtern mit Punktabzug bestraft. Auch wer die Tiefe von 22 Zentimetern nicht einhält, verspielt einen vorderen Platz.

Bauern haben keine Langeweile. Irgendwo liegen noch Kartoffeln in der Erde, der Mais muss runter, wartet ein Acker auf die Wintersaat. Doch wenn in Fohrde zum Erntefest gerufen wird, dürfen die Schlepper den Geruch fremder Erde schnuppern. Für das Leistungspflügen hat in diesem Jahr der Hof Vogeler einen Roggen-Schlag am Dorfrand zur Verfügung gestellt. In knapp drei Stunden leisteten die Teilnehmer ganze Arbeit. Mit einem tuckernden Fuhrpark aus John Deere, Fendt, Famulus, Belarus, Zetor, Fiat, ZT 300 und anderen unentbehrlichen Helfern für Haus, Hof und Landwirtschaft wurde die mit Stangen abgesteckte Fläche aufgebrochen.

Janett Potsgalski säubert ihren Pflug. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unter den Pflügern zogen zwei Frauen mit ihren Gespannen ihre Bahnen. Janett Potzgalski , die mit ihrem Ehemann Steffen eine Bullenmast in Pritzerbe betreibt, war sogar in Familie unterwegs. Tochter Emma (6) wich ihrer Mutter in der Fahrerkabine des Belarus nicht von der Seite. Während Ehemann Steffen Potzgalski ebenfalls mit einem Drei-Schar-Pflug um Platz und Sieg ackerte. Aus Fohrde war Doreen Emanuel dabei, die mit Tochter Ida (8) im Fiat-Schlepper von Vater Ingo Barnewitz Furche für Furche zog.

Sieg nach Pritzerbe

Das breiteste Gerät zur Bodenbearbeitung hatte Mathias Fredrich angespannt. Hinter seinem John Deer arbeitete sich ein Sechs-Schar-Pflug durch die Erde. Das Schiedsrichterteam unter Leitung von Thomas Schmidt-Vollbrecht sprach dem Pritzerber am Ende den vierten Platz zu. Der Sieg im Leistungspflügen ging an Markus Holzheier, der mit einem 200 PS starken Fendt seinen Familienbetrieb in Pritzerbe vertrat. Heu von Holzheiers wird sogar im Berliner Tierpark verfüttet. Auf die Plätze zwei und drei kamen der Marzahner Sebastian Grund und Bastian Schuhmacher aus Fohrde.

Einen Sensenwettbewerb gab es auch: Loreen Emanuel vom Verein Dorf Fohrde gratuliert Gerd Martin aus Kützkow zum Sieg. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für Jan Lehnhardt von den Treckerfreunden Havelsee, der auf den fünften Platz kam, war das Leistungspflügen ein gelungenes Spektakel. „Es ist toll, dass wir auf diesem Wege einmal im Jahr zusammenkommen. Der Wettbewerb fördert den Zusammenhalt im Dorf und unter unseren Betrieben“, ist Lehnhardt überzeugt. Seit dem legendären Kreiserntefest 2017 in Fohrde organisieren die Treckerfreunde das Leistungspflügen mit Lokalmatadoren. Und noch ein Programmpunkt hat sich über die Jahre auf dem Festplatz unter der Eiche erhalten – die Bauernsprechstunde.

Auf Trockenheit einstellen

Die Landwirtschaft in Fohrde und in der Stadt Havelsee wird seit der Wende von Familienbetrieben, Wiedereinrichtern und Nebenerwerbslandwirten bestimmt. „Wir müssen lernen mit trockenen Jahren zurechtzukommen“, sagte Simone Kraatz auf die Frage von Moderator Dirk Barnewitz, wie sich der Wassermangel auf die Betriebsergebnisse auswirken würde. Die promovierte Agrarwissenschaftlerin und Hofnachfolgerin aus Fohrde bekleidet aktuell eine Professur an der Hochschule Anhalt in Bernburg.

Wie mit dem Lineal gezogen sollen die Furchen aussehen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für Landwirt Wolfgang Vogeler war 2019 unterm Strich etwas besser als das Vorjahr: „Aber die Kulturen leiden natürlich.“ Auch Bastian Schuhmacher, der vor 18 Jahren in die Öko-Landwirtschaft eingestieg, könnte in diesem Jahr zufriedener sein, was die Erträge anbelangt. „Dafür verdiene ich mit Roggen nur noch die Hälfte. Die Preise für Öko-Getreide sind massiv gefallen.“ Andreas Dröscher, der letzte Milchproduzent mit 70 Tieren im gesamten Amt Beetzsee, appellierte an die Verbraucher landwirtschaftlichen Produkten mehr Wertschätzung entgegenzubringen.

Von Frank Bürstenbinder