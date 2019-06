Beetzsee Start in die Ernte bei Marzahne - Wo der Chef das Abendbrot aufs Feld bringt Jetzt wird das Getreide reif. Die Brielower Agrar GmbH startete am Dienstag in die Gerste. Klimatisierte Kabinen schützen die Mähdrescherfahrer vor der Gluthitze. Das Essen wird aufs Feld gebracht.

Die Gerste ist reif. Am Rande des Marzahner Fenns rollen die Mähdrescher an. Die Fahrer sind in den klimatisierten Kabinen vor der Gluthitze geschützt. Quelle: Frank Bürstenbinder