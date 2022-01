Fohrde

Was ist Gift für den dunkelsten Ort Deutschlands? Licht. Eine Bauunternehmerin will an der Havel einen richtig schicken Golfplatz anlegen mit moderner LED-Beleuchtung. Das kriegen drei junge Leute mit und wollen den Plan vereiteln. „Jagd nach der Sternendiebin“ heißt das Spiel, das die Villa Fohrde am 15. Januar online stellt.

Wie beim Überraschungsei hat das Spiel drei wertvolle Eigenschaften: Es macht Spaß, es bildet und es zeigt, wie wichtig der Naturschutz ist. Daniel Wunderer, Geschäftsführer der Villa Fohrde und Freund von Spielen, ist nach den Probeläufen begeistert: „Es ist toll geworden.“

Sein Ansatz: „Wir möchten spielerisch wichtige Inhalte vermitteln.“ Zur Philosophie der Villa Fohrde gehören Kurse und Veranstaltungen, die sich mit dem achtsamen Umgang mit Ressourcen und mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Dazu gehören die Lehmbau-Kurse ebenso wie die vegane Gerichte auf dem Speiseplan.

„Die Sternendiebin“ folgt dem Prinzip der Escape-Room-Spiele. Die Teilnehmenden hangeln sich von Frage zu Frage, um ihr Ziel zu erreichen – in diesem Falle den Plan der Bauunternehmerin zu vereiteln, einen Golfplatz plus Hotel und sonstigem Zubehör in den Naturpark Westhavelland und eben in den Sternenpark zu bauen.

Der Mond über dem Havelland. Quelle: Mario Sitte/Villa Fohrde

Weil für den Golfplatz und dessen Infrastruktur nachts Lampen leuchten sollen, ist die für die Natur so wertvolle Dunkelheit bedroht. Zu allen Übel will die Unternehmerin den Eingriff in die sensible Umwelt noch als „nachhaltigen Naturgolfplatz“ vermarkten. Spätestens da kommt jedem engagierten Mitmenschen der Kaffee mit der Hafermilch hoch.

Die Heldinnen des Spiels sind Zeynep Türkoglu, Ulli Overbach und Ronni Dorbeck, drei Jugendliche aus Berlin, die ein paar erbauliche und schöne Tage in der Villa Fohrde verbringen wollen. „Bei ähnlichen Spielen müssen Jugendliche oft in die Rolle von Erwachsenen schlüpfen“, sagt Daniel Wunderer. „Deshalb haben wir uns mal für jüngere Leute als Figuren entschieden.“ Aber: „Es soll kein Spiel nur für Jugendliche sein.“ Die Macher wollen mehrere Generationen ansprechen.

Fan der „Drei Fragezeichen“

Die zahlenmäßige Nähe zu der Kinder- und Jugendkrimi-Reihe „Drei Fragezeichen“, ist nicht ganz zufällig. „Ich bin ein Drei-Fragezeichen-Fran“, bekennt Wunderer. Was die drei Jugendlichen im Spiel erleben, „erinnert an einen Drei-Fragezeichen-Fall“.

Daniel Wunderer ist Geschäftsführer und Pädagogischer Leiter der Villa Fohrde. Quelle: Heiko Hesse

Um im Spiel voranzukommen, muss man sich mit den Sternenzeichen am Nachthimmel auskennen (Frage 1) und wissen, welche der bei Frage 2 abgebildeten Schriften Serifen haben. Wer sich nicht ist, bekommt Hilfe. Zwei Hinweise je Frage gibt es.

Lösungen für das Escape-Room-Spiel

Hat man auch danach keine Ahnung, muss man nicht versauern, sondern klickt auf Lösung. Dafür muss sich niemand schämen: Oma hat früher auch immer im Kreuzworträtselheft hinten bei den Lösungen nachgesehen, wenn ihr ein Wort partout nicht einfiel.

Begleitprogramm zum Online-Spiel Eine Online-Reihe mit Escape Game, Impulsen und Ideenentwicklung startet ab 18. Januar 2022. Das Begleitprogramm zum Spiel läuft jeden zweiten Dienstag von 19 bis 20.30 Uhr. Aufbauend auf dem Spiel „Jagd nach der Sternendiebin“ wird es von Januar bis März eine Online-Veranstaltungsreihe rund um das Spiel und die Themen Lichtverschmutzung und nachhaltige Mobilität geben, teilt die Villa Fohrde mit. Im zweiwöchigen Rhythmus „werden wir hierbei abwechselnd zusammen das Online Escape Game spielen und unsere Held:innen Zeynep, Ronni und Ulli dabei unterstützen, die Sternendiebin aufzuhalten. Nach dem gemeinsamen Knobeln und Rätseln wird es die Möglichkeit für einen Austausch rund um das Spiel geben. An den anderen Terminen werden jeweils Themenschwerpunkte des Spiels aufgegriffen, lokale und globale Impulse gegeben und dabei Raum für eine gemeinsame Ideenentwicklung gegeben“, heißt es weiter. Das Programm findet man auf der Webseite unter https://villa-fohrde.de

Wie es sich für ein ordentliches Online-Spiel gehört, ist es multimedial. An zwei Stellen sind zauberhafte Erklärfilme eingebaut, einer zum Thema Lichtverschmutzung, der andere über die Mobilität. Produziert wurden sie von den Brandenburger Filmemachern Viviana und Mark Uriona. Für die helfenden Hinweise „haben wir Menschen von hier gewonnen“. So hört man bei zwei Fragen die Tipps von MAZ-Redakteur Frank Bürstenbinder, die eingesprochen worden sind.

Viel Spaß beim Zählen: Der Sternenhimmel im August 2021. Quelle: Villa Fohrde

Eine Firma, die auf solche Spiele spezialisiert hat, setzten die Ideen, Wünsche und Bildungsaufträge der Villa Fohrde um. Die Finanzierung kam von der Landesregierung. „Ohne diese Förderung wäre das Projekt so nicht möglich gewesen“, sagt Daniel Wunderer.

So sehr er dieses Spiel mag: „Man kann es leider nur einmal spielen“, bedauert er. Aber das ist eben wie bei allen Escaperooms: Bist du einmal durch und draußen, kennst du den Weg. Das Besondere bei der „Sternendiebin“ ist allerdings, dass auch der Weg zum Ziel gehört. Es macht einfach schlauer.

Von Heiko Hesse