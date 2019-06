Bollmannsruh

Die Zeit bleibt für Enrico Hübner im Kinder- und Jugenderholungszentrum ( Kiez) Bollmannsruh stehen, wenn er Abenteuer erlebt. Der 31-Jährige nimmt sich ein Kanu, fährt mit seiner neuen Kollegin Julia Roscher raus auf den Beetzsee und zeigt ihr bei einer zwei Kilometer langen Tour die Umgebung um Päwesin. Das Duo kümmert sich um die Freizeitkoordination auf dem Gelände des Kiez, für beide ist die Veranstaltungsstätte ein „Erholungsort für Jung und Alt.“

Das Kinder- und Jugenderholungszentrum (Kiez) Bollmannsruh ist zum Ferienstart bei jungen und alten Gästen beliebt.

Dreierkanus sind begehrt

Hübner berichtet, dass Dreierkanus im Sommer „derzeit der Dauerbrenner“ sind. Es gäbe bereits Anrufe von Besuchern, die Kurztrips für Ausflüge im kommenden Jahr buchen möchten.

„Es ist hier ein bisschen wie in einem Ostseebad“, sagt Geschäftsführer Axel Krause vom Humanistischen Regionalverband (HRV) und blickt auf den Beetzsee. Auf dem zehn Hektar großen Gelände befinden sich 42 Bungalows mit 270 Betten, jeweils ein Gäste- und Freizeithaus, zwei Ferienwohnungen, drei Seminarhäuser, ein Palastkiosk, eine Studio- und Freilichtbühne, sowie das Café „Fritze“ und eine neue Go-Kart Bahn.

Krause ist es wichtig, dass sich Jugendliche aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen austauschen und ihre Erfahrungen teilen. So will er den Charakter der DDR-Ferienlager aufrecht erhalten.

Ferienspaß mit Tretboot und Abkühlung

Währenddessen genießen mehrere Sechstklässler der Georg-Klingenberg-Grundschule aus Brandenburg an der Havel den Sommer am Strand und freuen sich auf ihre unterrichtsfreie Zeit. „Hier kann man sich überall frei bewegen, findet Erholung und Abkühlung im Wasser. Ich habe hier schon mal meine Ferien verbracht und würde es wieder tun“, sagt die zwölfjährige Michelle Heinrich.

Sie will sich ein Tretboot mit Rutsche ausleihen und „Abkühlung im Wasser finden.“ Heinrich und ihre Mitschülerin Letizia Rüdiger sind voller Vorfreude, aber auch gespannt, was „uns nach der Zeit in der Grundschule erwartet.“ Denn beide werden nach den Ferien unterschiedliche Gymnasien in Brandenburg an der Havel besuchen.

Tipps für Floßbau und Katamaransegeln

Nur wenige Meter entfernt erläutert Sportlehrer Dirk Mayer Gästen, wie sie beim Windsurfen erfolgreich sind, ein Floß bauen, die Balance beim Stand-Up-Paddling halten und mit dem Katamaran segeln. Mayer ist seit 1999 Inhaber der Firma „Natursportprojekt“ und spricht von einer „touristischen Symbiose“ mit dem Kiez Bollmannsruh. „Wir haben hier so viele Möglichkeiten, um Sport und die Natur intensiv und mit vielen Freiräumen zu erleben“, sagt der 52-Jährige.

Die Unbeschwertheit kommt auch bei Achtklässlern am Evangelischen Domgymnasiums an. „Die Klasse hat bereits letztes Jahr einen Ausflug hierher gemacht. Als wir uns besprochen haben, wohin der Wandertag gehen soll, war relativ schnell, wohin es geht“, sagt Lehrer Thomas Stumpenhusen.

Ausstattung wird weiter modernisiert

Im letzten Jahr schauten laut Krause um die 28.000 Besucher im Kiez Bollmannsruh vorbei, aus mehreren Staaten und der gesamten Bundesrepublik. Um diese Zahl zu steigern, will er bei Besuchern mit einer besseren Ausstattung und weiteren Freizeitangeboten punkten. Deshalb wird aktuell die Sanierung der Bungalows und Erneuerung der Fenster, Elektrik, Möbel und Bäder vorangetrieben. Zusätzlich sollen im Winter Sportanlagen erneuert und die Go-Kart-Bahn um 350 Meter verlängert werden.

Enrico Hübner will weitere Abenteuer in Bollmannsruh erleben. Er plant, mit dem Kanu weiter nach Ketzür und Lünow oder nach Norden in Richtung des Riewendsees fahren.

Von André Großmann