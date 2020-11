Feuer am Himmel über Hohenferchesar

Hohenferchesar

Entwarnung am Pritzerber See. Was am Montagabend feuerrot den Abendhimmel über Hohenferchesar färbte, war kein Fall für die Feuerwehren – sondern eine kontrolliert entzündete Erdgasfackel.

Schaulustige beobachten das Abfackeln. Quelle: privat

Weil derzeit ein Teilstück der an der Ortslage vorbeiführenden Ferngasleitung Salzwedel-Premnitz-Brandenburg im Auftrag des Netzbetreibers erneuert wird, müssen Arbeiter nach dem Abschiebern der Trasse das im Rohr verbliebene Gas herausdrücken und entzünden.

An der Ferngasleitung bei Hohenferchesar finden Erneuerungsarbeiten statt. Doch zuvor muss das Gas aus der Leitung. Quelle: Cevin Dettlaff

Erst an der entleerten Leitung kann gearbeitet werden. Am Dienstag soll das Spektakel von 7 bis 10 Uhr noch einmal wiederholt werden. Die Leitstelle in Brandenburg ist über die Arbeiten informiert. Die meterhohe Flamme sorgte zunächst für einige Aufregung und besorgte Anrufe in der Brandenburger Leitstelle, weil der Feuerschein kilometerweit zu sehen war. Aus nächster Entfernung machte die Gasfackel allerdings eine weit weniger spektakuläre Erscheinung.

