Radewege

In dem Beetzsee-Dorf gibt es zur Stunde einen Feuerwehreinsatz. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf mögliche Behinderungen in der Dorfstraße einstellen. In einer Scheune war gegen 6 Uhr Rauch bemerkt worden. Brandgeruch legte sich über den Radeweger Sandberg. Dann ging alles ganz schnell.

Feuerwehrleute in Radewege im Einsatz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach den Feuerwehrleuten aus Radewege trafen Einsatzkräfte aus Butzow, Marzahne, Hohenferchesar, Pritzerbe und Brielow ein. Schlauchstrecken wurden aufgebaut. Ein Angriffstrupp drang unter Atemschutz in die Scheune ein. Der Brandherd soll sich ersten Erkenntnissen nach in einem Zwischenboden befunden haben.

Feuerwehrleute in Radewege im Einsatz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Feuerwehrleute brachten den Brand unter Kontrolle. Andere Gebäude auf dem weitläufigen Hof sind nicht in Gefahr. Polizei und Rettungswagen trafen ebenfalls vor Ort ein.

Auch die Polizei ist am Brandort. Quelle: Frank Bürstenbinder

Über die Brandursache kann derzeit nur spekuliert werden. Die Kriminalpolizei steht noch ganz am Anfang ihrer Ermittlungen.

Von Frank Bürstenbinder