Brielow

Eine Mülltonne ist am Dienstag um 0.15 Uhr in der Straße Am Seehof in Brielow Raub der Flammen geworden. Der Brand griff auf ein Gartenhäuschen und eine Hecke über. Das Holzhäuschen wurde an der Fassade leicht beschädigt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auch umliegende Wohnhäuser erreichte. Menschen waren glücklicherweise nicht in Gefahr.

Die Brandursache ist noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung eingeleitet.

Von MAZ