Fohrde

Auf dem alten Silo-Gelände am Fohrder Ortsrand ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Ausmaß und Schaden hielten sich in Grenzen. Ein Heuballen war aus unbekannten Gründen in Flammen aufgegangen.

Feuerwehrleute am Brandort. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für die Fohrder und Pritzerber Kameraden handelte es sich um einen der ersten Einsätze im neuen Jahr. An den Löscharbeiten war erstmalig auch das neue Pritzerber Tanklöschfahrzeug beteiligt. „Zur Brandbekämpfung reichten uns die Wasservorräte in den Einsatzfahrzeugen“, sagte Einsatzleiter Heino Petig der MAZ. Eine Schlauchstrecke musste nicht aufgebaut werden.

Feuerwehrleute aus Fohrde und Pritzerbe waren im Einsatz. Quelle: Frank Bürstenbinder

Trotz des überschaubaren Brandes war Vorsicht geboten. Immer wieder flackerte das Feuer auf. Kameraden zogen das qualmende Heu mit Feuerhaken auseinander, um Glutnester besser ablöschen zu können.

Von Frank Bürstenbinder