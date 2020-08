Feuerwehrleute und Bauern stoppen Feuerwalze bei Roskow

Roskow

Als die Roskower ABC-Schützen ihre Einschulung feierten, passierte es. Kilometerweit waren die schwarzen Rauchwolken zu sehen, die von einem Getreidefeld in der Gemarkung aufstiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache war am späten Vormittag das noch nicht geerntete Korn in Brand geraten. Flammen schlugen an mehreren Stellen in die Höhe. An einigen Stellen vereinigten sich die Brandherde zu einer Feuerwalze, die verbrannte Erde hinterließ.

Zur Galerie Gemeinsam konnten am Sonnabend Feuerwehrleute und Landwirte ein Übergreifen der Flammen auf einen Wald verhindern.

Feuerwehren aus dem gesamten Amt Beetzsee rückten nach Roskow aus. Die Kameraden wurden bei den Löscharbeiten von Brandschützern aus der Stadt Nauen und aus Brandenburg unterstützt. Im Einsatz waren Mitarbeiter der Agrargenossenschaft Havelland, auf deren Acker das Feuer ausgebrochen war. Von Wasser bis Jauche – gelöscht wurde mit allem, was flüssig war. Unterstützung gab auch das benachbarte Domstiftsgut Mötzow, welches ebenfalls mit Traktoren und Tankwagen anrückte. Außerdem wurden die Ränder des Feldes mit Scheibeneggen umgebrochen, um dem Feuer bei seinem rasanten Vormarsch die Nahrung zu nehmen.

Anzeige

Feldbrand bei Roskow. Quelle: Frank Bürstenbinder

Weitere MAZ+ Artikel

Gegen 13 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. „Uns ist es gelungen, das Feuer vom Überspringen auf den benachbarten Wald abzuhalten. Das war ein wichtiges Ziel“, informierte der Roskower Gemeindewehrführer Falk Möhler, der zusammen mit dem stellvertretenden Amtsbrandmeister Torsten Richter die Einsatzleitung übernommen hatte. Von mehreren Seiten hatten die Feuerwehrleute den Feldbrand in die Zange genommen. Dabei kamen vor allem Tanklöschfahrzeuge zum Einsatz. Nachschub an Wasser konnte über einen Tiefbrunnen zur Spargelbewässerung entnommen werden. Roskows Bürgermeister Thomas Schulz zeigt sich vor Ort erleichtert über die erfolgreiche Brandbekämpfung: „Die Kameraden haben gute Arbeit geleistet. Zum Glück wurde niemand verletzt. Und der Wald kam ungeschoren davon.“ Auch Agrarchef Woellner ist froh über den glimpflichen Ausgang und sagt allen Einsatzkräften ein großes Dankeschön. Allerdings ist die Roggenernte auf 40 Hektar verloren.

Von Frank Bürstenbinder