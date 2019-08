Brielow

Verstärkung für die Brielower Feuerwehr! Mit Blaulicht und Martinshorn rollte am Freitagabend ein fabrikneuer Mannschaftstransportwagen (MTW) mit dem Kennzeichen PM-AB 6196 vor die Fahrzeughalle in der Hauptstraße. Die Überführung vom Brandenburger Autohaus Schulz war zwar kurz, doch Beetzsee-Gemeindewehrführer Torsten Richter kam schon ins Schwärmen: „Ein tolles Fahrzeug mit einem hohen taktischen Nutzwert.“

Freudig empfangen

Bei der Anschaffung handelt es sich um einen Renault Master, der von den Brielower Kameraden um Löschgruppenführer Bernd Hanisch freudig in Empfang genommen wurde. Der neue MTW, der wegen seines rot-weißen Designs auf den ersten Blick an einen Rettungswagen erinnert, wird einen in die Jahre gekommenen VW-Kleinbus ersetzen.

Ein nagelneuer Renault Master verstärkt ab sofort die Brielower Feuerwehr. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Feuerwehr braucht solch ein Fahrzeug, um im Bedarfsfall Brandschützer an Einsatzorte nachführen zu können. Denn nicht alle Kameraden finden bei größeren Schadenslagen im MAN-Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) Platz, der seit vier Jahren seinen Stammplatz in der Garage hat. Außerdem dient der Mannschaftstransporter für Fahrten zu Ausbildungen und Wettkämpfen für den Nachwuchs und die Einsatzabteilung. Jugendwartin Eileen Maly unternahm deshalb sofort eine erste Testfahrt, denn mit derzeit 20 Kindern und Jugendlichen ist der Ansturm auf die Brielower Feuerwehr so groß, wie lange nicht.

Innenausbau kommt noch

Bei dem Renault Master handelt es sich um einen Neunsitzer, der mit über 150 PS flott unterwegs ist. Die hintere Sitzreihe lässt sich schnell demontieren, so dass im Heckbereich größere Zuladungen möglich sind. In der vorderen Sitzreihe lässt sich der Mittelsitz mit zwei Handgriffen in einen Tisch verwandeln. In der nächsten Woche erfolgt der Innenausbau in einer Werkstatt, denn das Auto mit einer Anhängelast von 3,5 Tonnen wird auch zahlreiche Gerätschaften für den Feuerwehralltag aufnehmen.

Der Neuzugang in der Fahrzeughalle löst einen VW Kleinbus ab. Quelle: Frank Bürstenbinder

Angeschafft wurde der MTW durch das Amt Beetzsee als Träger des Brandschutzes. Mit 15 000 Euro beteiligte sich der Brielower Förderverein aus Eigenmitteln und jahrelangen Spendensammlungen an der Finanzierung. Die Gemeinde Beetzsee gab 5000 Euro dazu. Rund 20 000 Euro kamen aus dem Amtshaushalt.

Von Frank Bürstenbinder