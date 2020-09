Frischbeton-Plannerer kippt Tempo 30 in Brielow

Brielow

Noch letzten Freitag wurde in der Chausseestraße geblitzt. Doch ob die Bußgeldbescheide dem Landkreis Geld einbringen, dürfte fraglich sein. Grund: Die am 25. März 2020 durch den Landkreis angeordnete Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer war rechtswidrig. In einem bemerkenswerten Widerspruchsbescheid vom 21.September 2020 hat die Straßenverkehrsbehörde ihre eigene verkehrsrechtliche Anordnung aufgehoben. Seit Anfang dieser Woche sind alle Tempo-30-Schilder zwischen Ortseingang und -ausgang so schnell verschwunden, wie sie im April aufgestellt wurden. Autos und Lastwagen dürfen wieder Tempo 50 fahren.

Beschwerdeführer zufrieden

Zufrieden hält Berthold Plannerer die schriftliche Reaktion der Kreisverwaltung auf seinen Widerspruch gegen die Tempo-30-Anordnung in den Händen. Im Kern räumt die Verkehrsbehörde darin ein, dass der Zustand der Ortsdurchfahrt (L 98) nicht schlecht genug ist, um eine Geschwindigkeitsreduzierung anzuordnen. „Ich habe diesen Ausgang von Anfang an vorausgesagt. Es geht einfach nicht, dass Behörden willkürliche Festlegungen treffen, die nichts mit der Realität zu tun haben“, sagte der frühere Frischbeton-Chef Plannerer der MAZ. Er sei froh, dass Potsdam-Mittelmark mit dem Einlenken eine gerichtliche Auseinandersetzung vermieden habe, vor der er jedoch nicht zurückgeschreckt wäre, so der in Brielow lebende Beschwerdeführer.

Gewerbetreibende hatten sich von Anfang an gegen Tempo 30 in der Brielower Ortsdurchfahrt ausgesprochen. Jetzt wurden die Schilder abgebaut. Quelle: Frank Bürstenbinder

Neben Plannerer hatten sich im Frühjahr andere Gewerbetreibende für die Aufhebung der verkehrsrechtlichen Anordnung ausgesprochen. Diese hatten die Maßnahme schon damals als unverhältnismäßig kritisiert und vor schleichenden Fahrzeugkolonnen durch Brielow gewarnt. Der Ausgang des Widerspruchsverfahrens gibt den Kritikern am Ende recht. So wird in dem Papier der Landesbetrieb Straßenwesen zitiert, wonach eine Reduzierung der Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h auf den Zustand der Landesstraße keinen Einfluss habe. Allerdings wurde auf Spurrinnen, Absenkungen und Verwerfungen in einem bestimmten Abschnitt hingewiesen. Der Landesbetrieb selbst hatte deshalb eine Tempo-30-Anordnung befürwortet.

Keine rechtliche Grundlage

Weil die Geschwindigkeitsreduzierung im Zusammenhang mit der Verkehrssicherheit befürwortet wurde, die verkehrsrechtliche Anordnung jedoch zum Schutz der Straße erlassen wurde, fehle es der Anordnung an einer rechtlich ausreichenden Grundlage, heißt es in dem Widerspruchsbescheid. Vielmehr wird auf eine angepasste, rücksichtsvolle und vorsichtige Fahrweise nach Paragraf 3 der Straßenverkehrsordnung verwiesen. Eine zusätzliche Regelung durch Verkehrszeichen sei nicht geboten, heißt es abschließend vom Fachdienst Straßenverkehrsbehörde/Verkehrsüberwachung.

Gut fünf Monate hielt die Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 Stundenkilometer auf der Brielower Ortsdurchfahrt. Quelle: Frank Bürstenbinder

Seinen Anfang nahm das Tempo-30-Dilemma mit der Forderung eines privaten Hausbesitzers an den Landesbetrieb Straßenwesen wegen Schäden an seinem Haus die Geschwindigkeit zu reduzieren. Zwar ließ sich die Behörde nicht auf ein Gutachten über Gebäudeschäden ein, doch der Antrag auf Tempo 30 blieb im Raum. Die Gemeinde Beetzsee stellte sich dem privaten Vorstoß nicht entgegen, diesem folgte schließlich die kreisliche Verkehrsbehörde mit einer Anordnung, die zumindest bei Anwohnern auf Zustimmung stieß. Kein Wunder, der Verkehr in der Ortsdurchfahrt hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Beidseitig fehlen Gehwege, zu einer lange geforderten Fahrbahnsanierung ist es bis heute nicht gekommen.

Tauziehen um Bußgelder

Am Dienstag wurde auch Beetzsee-Bürgermeister Torsten Richter vom Abbau der Tempo-30-Schilder überrascht. Er hatte schon im Frühjahr die Kritiker dazu aufgefordert, sich lieber für eine Sanierung der Straße einzusetzen. Doch darauf warten die Brielower schon seit über 20 Jahren. Für den Beschwerdeführer Plannerer wäre es schon ein Erfolg für mehr Sicherheit, wenn die Kreuzung Hauptstraße/ Chausseestraße mit einer Ampelanlage ausgestattet werden würde. Eine automatische Aufhebung aller seit April an Zu-Schnell-Fahrer verschickte Bußgeldbescheide sieht die Leiterin der Verkehrsbehörde, Heike Vierke-Eichler, nicht: „Wo ein Verkehrsschild steht, müssen sich Verkehrsteilnehmer dran halten.“

