Die Tat eines Bücherfrevlers in Radewege hat für Empörung gesorgt. Nachdem Katrin Otto damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, erlebt sie eine Welle der Solidarität. Gleich zwei Frauen haben ihr sofort neue Bücher zur Verfügung gestellt für die ausrangierte Telefonzelle, die im Ortskern von Radewege als kleine öffentliche Leihbücherei fungiert. Dort hatte ein Unbekannter sämtlichen guten Bücher an sich genommen und durch wertlosen Schund ersetzt. Jetzt meldete sich bei Katrin Otto, die die Bücherzelle ins Leben gerufen hat zusammen mit Radeweger Grundschulkindern, eine Zeugin.

„Sie brachte mir Bücher und erzählte mir, vor ein paar Tagen einen weißen Kastenwagen an der Bücherzelle gesehen zu haben“, berichtet Katrin Otto, die als Schulsozialarbeiterin an der örtlichen Grundschule arbeitet, der MAZ. Der etwa 30 Jahre alte Mann soll Bananenkisten ausgeladen haben, in denen offenbar Bücher transportiert werden sollten.

Schund mit selbst gemachten Preisschildern

Damit scheint die Vermutung von Katrin Otto, dass es sich bei dem Täter um einen professionellen Buchhändler handelt, der seine Ware auf Flohmärkten anbietet, neue Nahrung zu bekommen.

Die Vermutung fußt auf dem Fakt, dass von Büchern, die der Unbekannte gegen die Literatur aus der Bücherzelle eintauschte, kleine selbst geschriebene Preisschildchen klebten.

Für Empörung sorgt der Bücherfrevel auch bei den Landfrauen von Potsdam-Mittelmark. Vorsitzende Petra Müller schaute inzwischen vorsorglich nach den Bücherzellen in Krahne und Reckahn. Dort ist alles in Ordnung, Gleiches gilt für die kleine öffentliche Leihbücherei in einer früheren Telefonzelle in Nahmitz. „Doch wir werden erst mal keine neuen Bücher dort hineinstellen“, sagt Petra Müller.

Bücherzelle eröffnete erst 2020

Grundschulkinder hatten gemeinsam mit Katrin Otto die Bücherzelle in Radewege erst im Januar eröffnet. Die kleine Leihbücherei funktioniert nach dem Prinzip, dass sich jeder ein Buch nehmen kann und ein eigenes wieder hineinstellt. Natürlich gilt dabei die Regel, dass nur gut erhaltene Bücher dort wieder in die Regale kommen sollen. Was der Unbekannte aber in Radewege hinterließ, war Schund, nicht nur inhaltlich, sondern auch vom Zustand der Einbände her. Sie waren teils zerrissen, die Seiten vergilbt, von Ungeziefer befallen und stanken.

Katrin Otto hat daher sofort alle Bücher von dem Täter entfernt. Dieser nahm auch Kinderspiele und die schönen Bilderbücher mit, die Bürger aus dem Beetzsee-Raum Katrin Otto gespendet hatten.

