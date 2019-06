Beetzsee

In der Gemeinde Beetzsee sind die Kommunalwahlen 2019 noch längst nicht vorbei. Klar ist: Bürgermeister Rainer Britzmann (CDU) ist abgewählt. Doch wer sein Nachfolger wird, entscheidet die Stichwahl am 16. Juni. Torsten Richter und Manfred Gorecki kämpfen um den ehrenamtlichen Posten. Gorecki war bereits bis 2014 Bürgermeister. Richter wäre Neuling als Gemeindechef. Richter hatte 16 Stimmen mehr als Gorecki.

Zur Wahl aufgerufen sind in Brielow 1409 und in Radewege 806 Wahlberechtigte. Auch Jugendliche ab 16 Jahren können an der Wahl teilnehmen. Amtsdirektor Guido Müller rechnet mit einer geringeren Wahlbeteiligung als am 26. Mai. Damals gingen von den 2205 Stimmberechtigten 62 Prozent zur Wahl.

Manfred Gorecki war bereits bis 2014 Bürgermeister und wurde von Rainer Britzmann abgelöst. Jetzt will es Gorecki noch einmal wissen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Gorecki tritt für die Bürgerliste Beetzsee an. Der Gemeindevertreter ist 75 Jahre alt und Meister für Landtechnik. „Ich möchte für mich keine Wahlwerbung machen“, sagte er, von der MAZ angesichts der bevorstehenden Stichwahl auf seine kommunalpolitischen Ziele angesprochen. „Ich will dazu nichts sagen, man kennt mich hier, ich wohne seit 75 Jahren hier in Brielow. Ich habe nichts mehr zu sagen“, lautet Goreckis Stellungnahme.

Eine Generation jünger

Torsten Richter tritt für die Wählergruppe „Initiative für Beetzsee“ an. Der stellvertretende Amtswehrführer ist Mechaniker. Geboren ist Richter 1967 und repräsentiert somit eine jüngere Generation. Ein Neuling wäre Richter zwar als Bürgermeister im Gegensatz zu seinem Konkurrenten. In der Kommunalpolitik hat er jedoch als Gemeindevertreter bereits Erfahrungen gesammelt.

Richter plädiert für einen Neustart im Gemeinderat und Rückkehr zur Sacharbeit. Die Initiative, für die der Anfang 50-Jährige antritt, plädiert für mehr Gemeinschaft zwischen Radewege und Brielow, gefördert durch gemeinsame Feste. Auch für einen gut funktionierenden und arbeitenden Bauhof auf Amtsebene tritt die Initative ein. Richter selbst war zu einer Stellungnahme nicht erreichbar.

Wahlschein mit zwei Namen

Amtsdirektor Müller rechnet mit einem erheblich unkomplizierteren Wahl-Prozedere. Während beim Urnengang am 26. Mai vier Wahlzettel zu bewältigen waren für den Kreistag, die Europawahl, Gemeindevertreter, Bürgermeisterwahl, gilt es nun, auf einem Papier mit zwei Namen ein Kreuzchen zu machen. Das lässt sich auch wesentlich schneller auszählen, sodass mit einem Ergebnis ab dem frühen Abend zu rechnen ist.

Trotzdem es also für die Wahlhelfer viel einfacher sein wird als am 26. Mai, sucht das Amt Beetzsee noch vier Unterstützer. „Es wäre schön, wenn wir sechs bis sieben Wahlhelfer hätten“, sagt Amtsdirektor Müller. Die Bürgermeister-Kandidaten müssen selbst nicht bei der Bekanntgabe des Ergebnisses vor Ort sein. Sie werden schriftlich informiert.

Konstituierende Sitzungen

Unterdessen stehen die ersten vorläufigen Termine für die konstituierenden Sitzungen in der Region fest: Zu ihrer ersten Sitzung nach der Wahl kommt die Stadtverordnetenversammlung Havelsee am 20. Juni um 19.30 in Pritzerbe im Gasthof Am Kreuzdamm zusammen.

Die Gemeindevertreter von Päwesin treffen sich am 21. Juni um 19 Uhr im Gemeindezentrum. Der neue Gemeinderat von Beetzseeheide tagt erstmals am 24. Juni um 19.30 Uhr im Gutshaus Ketzür. Die Mitglieder des Beetzsee-Gemeinderats kommen am 25. Juni um 19 Uhr im Amt zusammen. Die Roskower tagen erstmals um 19 Uhr am 25. Juni im Gutsverwalterhaus.

