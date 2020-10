Gortz

Nach der Rückgabe seines Mandats als Gemeindevertreter von Beetzseeheide durch Richard Falke ( Wählergruppe Gortz) gibt es in der Kommunalpolitik eine weitere Personalie. Zum Monatsende will der Gortzer Ortsvorsteher Bruno Schnorbach ( Wählergruppe Gortz) aus persönlichen Gründen sein Ehrenamt niederlegen. Das hat Amtsdirektor Guido Müller der MAZ auf Nachfrage bestätigt. So macht Schnorbach Platz für einen Nachrücker als Ortsbeiratsmitglied aus der eigenen Wählergruppe.

Aus der Mitte des Ortsbeirats

Ein neuer Ortsvorsteher muss jedoch aus der Mitte des Ortsbeirats heraus gewählt werden. Verwaltungschef Müller geht davon aus, dass es noch im November in Gortz eine konstituierende Sitzung geben wird. Derzeit gehören dem Ortsbeirat neben Schnorbach Susann Pollähn ( Wählergruppe Gortz) und Andreas Wolf ( SPD) an. Das Ehrenamt des Ortsvorstehers war Schnorbach 2019 nach der Kommunalwahl per Losentscheid zugefallen. Damals hatten sich er und Wolf um die Nachfolge von Uwe Sernow-Rose beworben, der nicht mehr angetreten war.

Von Frank Bürstenbinder