Stadt Havelsee

Nach dem vorläufigen Endergebnis in Havelsee bleibt Günter Noack Bürgermeister. Er hat 70 Prozent der Stimmen auf sich vereinen können. In absoluten Zahlen sind das 1149 Stimmen. Sein Gegenkandidat Jens-Peter Heider (CDU) ergatterte 493 Stimmen und somit 30 Prozent des Wählervotums. Die Wahlbeteiligung in Havelsee lag bei 58 Prozent.

Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) in Havelsee sieht künftig folgendermaßen aus: Drei Sitze hat die CDU gewonnen: Gewählt sind Carsten Muschol, Jens-Peter Heider und Gisela Dröscher. Die Bürgerbewegung entsendet fünf Personen in das Gremium: Klaus Meyer, Richard Rose, Susanne Engel, Wolfgang Wagner und Jens Andrejewski. Die Bürgerinitiative für ein besseres Havelsee hat sieben Sitze errungen. Sie kann Simone Kraatz, Dirk Barnewitz, Ingo Barnewitz, Sven Schindler, Wolfgang Vogeler, Bastian Schumacher und Jan van Lessen in die SVV schicken. Für die Wählergruppe Marzahne hat Sebastian Grund genügend Stimmen für einen Sitz errungen.

So sehen die Ortsbeiräte aus

Der Ortsbeirat Pritzerbe sieht wie folgt aus: Für die CDU haben Carsten Muschol und Gisela Dröscher ein Mandat erhalten. Für die Bürgerbewegung ziehen Klaus Meyer, Susanne Engel und Thomas Schenk in den Ortsbeirat Pritzerbe.

In den Ortsbeirat Marzahne sind nach dem vorläufigen Endergebnis Dietmar Schütze (CDU), Sebastian Grund und Yvonne Sperling (beide Wählergruppe Marzahne) gewählt.

Die Geschicke in Hohenferchesar gestalten im Ortsbeirat künftig Annemarie Pischner, Hermann Blanken und Karin Euen (alle von der Initiative Vertrauen)

In den Ortsbeirat Fohrde gewählt sind Mathias Vogel (Bürgerbewegung) und für die Bürgerinitiative für ein besseres Havelsee Ingo Barnewitz, Simone Kraatz, Sven Schindler und Tino Vogeler.

In den Briester Ortsbeirat haben die Wähler Veronika Studt und Steffen Heinrich entsendet.

Von Marion von Imhoff