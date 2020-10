Gute Fahrt zum Marienhof: Päwesin gibt neue Straße frei

Päwesin

Ein Dutzend Häuser im Grünen und den Beetzsee vor der Tür. Es lebt sich ruhig im Außenbereich von Päwesin. Der Wohnplatz Marienhof gehört zu den schönsten Lagen am Wasser. Wo einst eine Ziegelei und später eine Gärtnerei den Menschen Arbeit gab, entstand zu DDR-Zeiten eine Wochenendhaussiedlung mit einer Zufahrt. Längst wird hier dauerhaft gewohnt. Doch die einzige von der Landstraße 91 abgehende Wegeverbindung wurde im Laufe der Jahrzehnte zur marodesten Straße im Gemeindegebiet – und damit zum ewigen Ärgernis.

Die Zufahrt zur alten Gärtnerei von der L 91. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Schlagloch reihte sich an Schlagloch. Mit dem Auto war nur noch Schritttempo möglich. Wir haben uns schon Sorgen um den Rettungsdienst und die Müllabfuhr gemacht“, berichtet Anwohnerin Anita Reinsch, die es vor rund 30 Jahren auf den Marienhof zog. Seit wenigen Tagen ist es mit den Berg- und Talfahrten vorbei. Dank einer Förderung von Bund und Land in Höhe von 281 000 Euro konnte die Gemeinde Päwesin dem Dilemma ein Ende bereiten. „Der Stress ist vorbei. Bitte rasen Sie nicht. Ich wünsche immer gute Fahrt auf der neuen Straße“, sagte Bürgermeister Hubertus Kühne bei der offiziellen Übergabe der ausgebauten Fahrbahn an die Öffentlichkeit.

Auf 900 Meter ausgebaut

Rund 120 000 Euro Eigenanteil gab die Kommune dazu. Das Geld reichte für den grundhaften Ausbau der fast 900 Meter langen Zufahrt mit einer 3,50 Meter breiten Asphaltdecke samt Ausweichstellen bei Gegenverkehr. Bürgermeister Kühne und Anwohnerin Reinsch gaben mit dem Durchschneiden des rot-weißen Flatterbandes die neue Straße für den Verkehr frei. Bauleiter Alexander Kentsch von der ausführenden Firma AS+BE Asphalt- und Betonstraßenbau aus Berlin bedankte sich bei den Anwohnern für die gute Zusammenarbeit: „Es war ein schönes Arbeiten. In Berlin rufen die Leute bei Problemen immer gleich den Stadtrat an.“

Grillfest zum Abschluss

Seit Mitte August war die Zufahrt eine Baustelle. Am Freitag gab es noch einige Restarbeiten. Auf die Bankette kam eine Rasenansaat, der Baumschutz wurde entfernt. Ein Labor entnahm einen Bohrkern zur Prüfung der Asphaltqualität. „Bitte wundern Sie sich nicht. Das ist ein normaler Vorgang“, so Bauleiter Kentsch. Den Leuten vom Marienhof bedeutet die ausgebaute Zufahrt viel. Deshalb sammelten sie Geld für ein kleines Grillfest zusammen mit den Verantwortlichen des Baubetriebes, der Kommune und des Amtes Beetzsee. Wie es mit den Investitionen in der Gemeinde Päwesin 2021 im Baubereich weiter geht, wollen Bürgermeister und Gemeindevertreter auf einer nächsten Beratung diskutieren.

Von Frank Bürstenbinder