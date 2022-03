Pritzerbe

Einige Parzellen liegen noch im Winterschlaf, auf anderen Grundstücken werden Beete für das Frühjahr flott gemacht. Mitten hinein in den Pritzerber Kleingartenalltag platzt eine Nachricht, wie es sie seit über 70 Jahren nicht mehr gab.

So soll erstmals seit 1951 (!) das Nutzungsentgelt für den bestehenden Generalpachtvertrag zwischen der Stadt Havelsee und dem Kreisverband Brandenburg/Havel der Gartenfreunde dem aktuellen Stand angepasst werden.

DDR-Pachtverträge unter der Lupe

Bis heute erhält die Stadt Havelsee für die Verpachtung der rund drei Hektar großen Fläche an der Marzahner Chaussee den zuletzt 1955 sogar noch abgesenkten Pachtzins von umgerechnet 153,39 Euro im Jahr. Damals waren das 300 Mark der Deutschen Notenbank (DM) und Wilhelm Pieck war Präsident der DDR. „Wir halten diese Summe für absolut nicht mehr zeitgemäß“, begründete Amtsdirektor Guido Müller eine Vorlage an den Bauausschuss der Stadt.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nach Brandenburgs Vorbild

Es geht um den am 1. März 1951 zwischen der damaligen Stadt Pritzerbe und dem früheren Brandenburger Kreisverband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter abgeschlossenen Generalpachtvertrag. Jetzt wird erstmals am Pachtzins gerüttelt. Havelsee verlangt künftig vom Kreisverband der Gartenfreunde 2751 Euro im Jahr.

Über die Fläche wären dies rund neun Cent je Quadratmeter. „Dieses Entgelt gilt heute als ortsüblich. Angelehnt an den Pachtzins der Stadt Brandenburg und in der Nachbargemeinde Beetzsee für Kleingartenvereine“, argumentiert das Amt Beetzsee.

Pachterhöhung wird umgelegt

Betroffen wären rund 40 Pächter des Kleingartenvereins, an denen der Kreisverband die Parzellen unterverpachtet. „Es gibt tatsächlich solche Altverträge, an denen seit Jahrzehnten nicht gerührt wurde. Am Ende legen wir die Erhöhung auf die Pächter um“, so Maik Görke, Geschäftsführer des Kreisverbandes der Gartenfreunde.

Havelsee entscheidet über Pachtvertrag

Die Mitglieder des Bauausschusses haben der Stadtverordnetenversammlung die Annahme der Vorlage am 23. März empfohlen. In einem Punkt konnte sich die Verwaltung jedoch nicht durchsetzen. „Es wäre unfair, die Erhöhung zum 1. Juli durchsetzen zu wollen. Für 2022 ist die Pacht bereits bezahlt“, so Bürgermeister Günter Noack. Eine Meinung, der sich auch Carsten Muschol (CDU), anschloss.

Für die Kleingärtner kommt die Ankündigung überraschend, aber nicht unerwartet. Kassiererin und Vorstandsmitglied Marlies Marquardt: „Wir mussten immer damit rechnen. Jetzt warten wir erstmal ab, was im Detail passiert.“

Der Verein muss bislang von seinen Kleingärtnern jährlich rund 1700 Euro an den Kreisverband überweisen, also wesentlich mehr als die Stadt Havelsee Pacht erhält. Das liegt an zusätzlichen Durchlaufposten, wie Versicherungen, Grundsteuer und Abgaben an den Landesverband.

Pachterhöhung in Pritzerbe

Aus aktuell 40 bis 50 Euro Jahrespacht könnte das Doppelte werden. Für Vize-Vorstand Maik Latzki ist die zu erwartende Pachterhöhung kein Grund zur Panik: „Dafür sollte über eine Reform des Bundeskleingartengesetzes nachgedacht werden. Längst nicht alles, was uns darin in Sachen Anbau vorgegeben ist, erscheint heute noch zeitgemäß.“

Von Frank Bürstenbinder