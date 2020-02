Havelsee stellt die Sanierung des Fohrder Sportlerheims ein Jahr zurück

Havelsee

Die Sportler von Alemania müssen sich noch gedulden. Das Vereinsheim in Fohrde fällt für das aktuelle Jahr aus dem Haushalt der Stadt Havelsee. Die geplante Sanierung wird nun für 2021 anvisiert. Darauf haben sich die Mitglieder im Haupt- und Finanzausschuss in dieser Woche bei einer Beratung zum Haushaltsplanentwurf verständigt. Dafür hofft die Kommune auf Bundes- oder Landesmittel für die Modernisierung von Sportstätten. Über Details der Antragstellung soll am 26. Februar zusammen mit dem Kreissportbund beraten werden. Von Anfang an war klar, dass die Stadt die veranschlagten Kosten von rund 320 000 Euro nicht ohne Förderung stemmen kann.

Havelsee-Bürgermeister Günter Noack. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Verschiebung hat einen entlastenden Effekt für die aktuelle Hauhaltsplanung. Die Einnahmen übersteigen nämlich die Ausgaben für angemeldete Vorhaben aus den Ortsteilen um weit über 300 000 Euro. Verzichtet werden soll auch auf den mit 50 000 Euro veranschlagten Abriss der alten Kita in Fohrde. An deren Stelle soll bekanntlich ein multifunktional nutzbarer Erweiterungsbau für die benachbarte Kindereinrichtung entstehen. Der Bauantrag ist gestellt. Doch ob es Fördermittel geben wird, ist noch unklar. „Gibt es grünes Licht, können wir die Abrisskosten immer noch per Nachtrag einstellen“, so Havelsee-Bürgermeister Günter Noack.

Zuschüsse für Vereine

Der Haushaltsplan, der im März von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden soll, sieht diverse Zuschüsse für die Vereinsarbeit in den Ortsteilen vor. Darunter Extra-Mittel für die 95-Jahr-Feiern der Feuerwehren in Marzahne und Tieckow. Es bleibt bei 15 000 Euro für Arbeiten im Außenbereich der Fohrder Kita. Die Investition in acht neue Verbundfenster wird dagegen verschoben. Die Kita Pritzerbe bekommt ein Dach für den Eingangsbereich. Außerdem stehen Malerarbeiten und neue Garderobenschränke an. Gemalert wird auch im Pritzerber Hort. Mehrere zehntausend Euro stehen für Reparaturen an diversen Gemeindestraßen in allen Ortsteilen bereit.

Von Frank Bürstenbinder