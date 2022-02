Radewege

Die Grundschule in Radewege setzt ein Zeichen gegen Mobbing. 77 Schüler sehen zum ersten Mal das Theaterstück „Gut so“. Die Schauspieler Natalia Janßen und Christian Rodenberg bringen Geschichten von Viertklässlern auf die Bühne und zeigen, wie sehr Schüler unter Ausgrenzungen leiden.

Die Grundschüler in Radewege sehen das Theaterstück "Gut so". Quelle: Grundschule Radewege

Angst vor dem Schulbesuch

So ist Christine empört, dass sich Petra und Basti mögen. Sie befürchtet, ihre beste Freundin zu verlieren und erfindet das Gerücht, dass Basti verliebt ist. Nachdem das Mädchen seine Behauptung an die Tafel geschrieben hat, lachen alle anderen Kinder den Jungen aus. Christine denkt sich jeden Tag eine neue Story aus, die Basti schlecht macht. Daraufhin hat er Angst, zur Schule zu gehen. Petra rettet ihn, weil sie allen sagt, dass die Beleidigungen endlich aufhören müssen.

Die Schauspieler wollen den Kindern mit ihrem Stück zeigen, dass klare Grenzen gegen Mobbing helfen. Das Duo setzt auf Lebensfreude und Optimismus. Ihr Projekt hat 2013 den Deutschen Kriminalitätspräventionspreis gewonnen. „Mobbing ist leider ein Problem an jeder Schule. Es beginnt schon, wenn sich Jungs lange Haare wachsen lassen, jemand eine Bemerkung über das Gewicht macht oder nicht die Kleidung trägt, die im Trend liegt. Jeder darf aber so sein, wie er will und deshalb sprechen wir Beleidigungen sofort an“, sagt Schulsozialarbeiterin Katrin Otto vom Diakonischen Werk.

Gespräche mit Betroffenen

Dafür sucht sich die Pädagogin zunächst den Betroffenen und sagt ihm, dass sie anschließend mit der Klasse über das Thema spricht. Anschließend fragt die Pädagogin, was sie und die Lehrer tun können, damit sich die Lage bessert. „Es ist wichtig, dass Kinder für Probleme eigenständig Lösungen finden und wir Erwachsene sie dabei unterstützen. Wir wollen ihnen nichts vorgeben und Druck ausüben“, sagt Otto der MAZ. Erstklässlerin Mathilda ist vom Theaterstück begeistert. „Wir fanden es toll, dass wir in der Schule endlich wieder etwas erleben konnten“, sagt sie.

Katrin Otto ist Schulsozialarbeiterin in Radewege. Quelle: André Großmann

Der Begriff Mobbing kommt aus den Englischen. Die Worte „to mob“ bedeuten übersetzt so viel wie pöbeln oder jemanden schikanieren. Laut Statistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sind sechs Prozent aller 15-jährigen Schüler sehr häufigem Mobbing ausgesetzt. Fast jeder Vierte wird mindestens einmal im Monat durch seine Mitschüler gemobbt.

Die Pädagogen in Radewege nutzen für ihre Arbeit das Konzept „No Blame abroach“ der Autoren Heike Blum und Detlef Beck. Das Duo konnte bei insgesamt 220 Konflikten um die 87 Prozent der Mobbingfälle lösen und so den Schülern helfen. Katrin Otto weiß, dass nur Gespräche mit Kindern helfen. „Oft sucht sich die Gruppe einen Betroffenen aus und schon ist derjenige dran. Mehrere Schüler fühlen sich immer stärker als der Einzelne“, sagt Otto.

Auch 2023 sollen die Schüler in Radewege ein Theaterstück zum Thema Mobbing sehen. Katrin Otto beobachtet jeden Tag die Lage an der Grundschule. „Niemand hat Mobbing verdient, denn das macht Menschen kaputt“, sagt sie.

Von André Großmann