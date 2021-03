Hochbeet in Flammen: Feuerwehreinsatz in Brielow

Brielow

Feuerwehreinsatz in Brielow. In der Hauptstraße geriet am Montagvormittag ein Hochbeet in Brand. Das Feuer zerstörte es komplett. Das Beet war unter einem Carport installiert. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach ereignete sich das Unglück gegen 11 Uhr.

Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, bevor es direkt auf den Carport beziehungsweise einen in der unmittelbaren Nähe befindlichen Schuppen übergreifen konnte“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Der Carport sei durch Ruß beschädigt worden, erklärte er.

Defekt an der Beleuchtung

Die Ursache für den Brand könnte eine kaputte Lampe sein. „Nach ersten Erkenntnissen wird derzeit von einem Defekt an einer Beleuchtungseinrichtung am Beet ausgegangen, wodurch in weiterer Folge der Brand ausgelöst wurde“, berichtete der Polizeisprecher.

Laut Bergholz ist bei dem Feuer ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden.

Von MAZ