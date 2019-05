Beetzsee So wählte Päwesin - Hubertus Kühne im Amt bestätigt Erwartungsgemäß bleibt Hubertus Kühne auch in der neuen Wahlperiode Bürgermeister in Päwesin. Er erhielt genügend Wählerzuspruch. Für Lisa Price sieht es anders aus.

Hubertus Kühne tritt in Päwesin eine weitere Amtszeit als ehrenamtlicher Bürgermeister an. Lisa Price, die für den Kreistag und den Gemeinderat in Päwesin kandidierte, erhielt für beide politische Gremien nicht genügend Wählerstimmen. Quelle: C. Nack