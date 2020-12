Brielow

Sie sind zwei bis drei Zentimeter lang und sehen harmlos aus – doch im Innern sind die Wurstenden mit Nägeln präpariert. Hundehasser haben die Köder südlich der Brielower Ortslage ausgelegt. Das Veterinäramt der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark und die Brandenburger Polizei warnen alle Tierhalter vor den möglichen Folgen einer Aufnahme dieser Teile durch Hunde. Fundort ist ein Feldweg in Verlängerung der Plauer Straße in Brielow. Die Verbindung führt am ehemaligen Schießplatz vorbei in Richtung Bohnenländer See.

Verursacher noch unbekannt

„Leider haben bereits mehrere Hunde die Köder gefressen. Tierhalter haben bei der Polizeiinspektion Brandenburg Anzeige erstattet. Ein Verursacher ist momentan nicht bekannt“, teilte Kreis-Sprecher Kai-Uwe Schwinzert der MAZ mit. Da für die Hunde bei Aufnahme solcher Köder durch die Nägel Lebensgefahr besteht, sollte jeder Tierhalter darauf achten, ob der Hund beim Spaziergang etwas aufnimmt. In diesem Fall ist eine Vorstellung beim Tierarzt erforderlich. Sachdienliche Hinweise über verdächtige Beobachtungen und Personen nehmen die Polizeiinspektion Brandenburg oder das Veterinäramt Potsdam-Mittelmark entgegen.

Von Frank Bürstenbinder