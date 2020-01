Im Päwesiner Kälberstall wird jetzt Kultur gemacht

In diesem Jahr wird es etwa zehn öffentliche Veranstaltungen im Stall von Frank und Liane Wasser geben. Darunter Veranstaltungen für die Havelländischen Musikfestspiele. In naher Zukunft sollen Kleinkunst, Ausstellungen und Literaturabende folgen.

Im Stall sind auf Nachfrage private Veranstaltungen möglich. Für die Vermietung und Bewirtschaftung haben die Besitzer eine GbR gegründet. In 20 Jahren hat das Ehepaar Wasser aus einem einst ruinösen Hof einen schmucken Wohnsitz gemacht.

Für die Eröffnung am 1. Februar im Päwesiner Stall sind sämtliche Plätze vergeben. Deshalb wird die Veranstaltung am 2. Februar um 15 Uhr wiederholt. Anmeldungen unter frank.wasser@gmx. de oder telefonisch 0173 8786536. Am Klavier spielen Frank Wasser und sein Vater Georg. Dazu Wolfgang Bensmann (Fagott) und Detlef Bensmann (Saxophon).