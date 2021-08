Kützkow

Karl Olbert (84) aus der Fährstraße weiß sich keinen anderen Rat mehr. Der Rentner schildert am Telefon, was ihn schon so lange wurmt. Nicht irgendwo, sondern in Sichtweite seines Hoftores. Was ist da los in Kützkow? Für Ärger sorgen die gelben Säcke, die für die Sammlung von Leichtstoffverpackungen gedacht sind. Alle zwei Wochen holt das Entsorgungsunternehmen Mebra die Säcke von den Grundstückseinfahrten oder zentralen Sammelpunkten ab. So wie an der Ecke Fährstraße/Mühlenbreite. Doch zurück bleibt regelmäßig ein Schlachtfeld.

Müll in Kützkow

Zahlreiche Säcke sind nämlich zerrissen. Zerfetzt von hungrigen Waschbären und Füchsen auf der Suche nach Nahrung. Auf der Fahrbahn und auf Grünflächen bleiben Konservendosen, Verpackungen für Grillfleisch und Kunststoffabfälle zurück. „Sogar Einmalspritzen lagen hier rum“, berichtet Olbert der MAZ. An diesem Dienstag sah es in Kützkow nicht besser aus. Rund um eine provisorische Gitterkonstruktion, die für die Aufnahme der gelben Säcke gedacht ist, lag der Müll. Ein kompletter Sack wurde von Tieren sogar in den gegenüberliegenden Park geschleppt. Kein Wunder, die Vorderseite der Ablagebox ist offen – angeblich aus Arbeitsschutzgründen.

Am Kützkower Sammelplatz für gelbe Säcke in der Fährstraße bleibt immer Müll liegen. Dann müssen Stadtarbeiter aus Havelsee nachsammeln. Anwohner Karl Olbert kritisiert den Zustand schon lange. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die eigentliche Schuld an dem Dilemma sieht Anwohner Olbert nicht bei den Wildtieren, sondern beim Menschen. „Die gelben Säcke werden manchmal schon Tage vor der Abholung abgelegt. Insbesondere Bungalowbesitzer, die nur übers Wochenende in Kützkow sind, halten sich nicht an die Regeln. Für Waschbären ist der Inhalt ein gefundenes Fressen“, berichtet der Beschwerdeführer. Anfragen an das Amt Beetzsee blieben bislang wirkungslos. Offensichtlich sieht die Behörde keine Möglichkeit, Anwohner dazu zu bringen, gelbe Säcke erst am Abholtag bis 6 Uhr früh am Sammelpunkt abzulegen.

Gelbe Tonne kommt

Die Folgen des Dilemmas bekommen danach die Stadtarbeiter von Havelsee zu spüren. Regelmäßig müssen die Männer nach Kützkow ausrücken, um von Wildtieren verschleppte Verpackungen einzusammeln. Havelsee-Bürgermeister Günter Noack ist das Problem nicht unbekannt. Er brachte auf Nachfrage konstruktive Veränderungen am Sammelkäfig ins Spiel. Anderswo gibt es zum Beispiel Holzkonstruktionen mit Haken, an denen die Tüten zum Schutz von Tieren aufgehangen werden können. Dabei bahnt sich zum Jahreswechsel eine grundsätzliche Änderung der Entsorgung an.

Fachbereichsleiter Thomas Schulz. Quelle: Victoria Barnack

Im Januar 2022 nämlich wird der gelbe Sack durch die gelbe Tonne abgelöst. „Es bleibt bei der Umsetzung des Kreistagsbeschlusses. Die Vorbereitungen für die Umstellung laufen auf Hochtouren“, bestätigte der zuständige Fachbereichsleiter Thomas Schulz auf Nachfrage. Schulz wird auf der Sitzung des Umweltausschusses des Kreistages am 1. September über Details des Systemwechsels berichten. Insgesamt müssen in Potsdam-Mittelmark rund 80 000 gelbe Tonnen ausgeliefert werden. So wird es auch in Kützkow bei Karl Olbert passieren. Es bleibt beim zweiwöchigen Abholrhythmus. Die Behälter sollten genug Schutz vor neugierigen Tieren bieten.

Gelbe Tonne hat einen Nachteil

Allerdings sieht Fachbereichsleiter Schulz dennoch einen großen Aufklärungsbedarf, um die mittelmärkischen Haushalte über den zulässigen Inhalt der gelben Tonnen zu informieren. Zu Leichtverpackungen gehören zum Beispiel alle restentleerten Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoffen. Aber kein Glas, kein Papier, keine Essenreste oder gebrauchte Windeln. Kontrollieren können die Müllwerker die korrekte Befüllung allerdings nicht mehr. Derzeit ist die in Prützke ansässige Märkische Entsorgungsgesellschaft Brandenburg (Mebra) im Auftrag des Systembetreibers Reclay für die Sammlung der gelben Säcke in Potsdam-Mittelmark zuständig. Im vergangenen Jahr produzierte jeder Mittelmärker 38 Kilo Gelbe-Sack-Abfälle.

Von Frank Bürstenbinder