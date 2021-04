Amt Beetzsee

Nach den Gemeinden Kloster Lehnin und Groß Kreutz (Havel) will jetzt auch das Amt Beetzsee kostenlose Corona-Tests anbieten. Start ist am Donnerstag, 15. April, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im Gebäude der Amtsverwaltung in Brielow. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Tests werden vom DRK vorgenommen. Interessenten erreichen die Teststelle durch den Seiteneingang des Gebäudes. Ob es weitere Termine geben wird, ist noch unklar. „Wir fangen einfach an. Ob wir daraus eine Dauereinrichtung machen, muss die Nachfrage erst noch zeigen“, sagte Amtsdirektor Guido Müller der MAZ am Dienstag.

19 aktuell Infizierte

Im Gespräch ist auch ein möglicher anderer Standort für die Zukunft. Dabei könnte es sich um das Haus der Begegnung in der Pritzerber Havelstraße sein. Doch entschieden ist noch nichts. Mit Stand Montag gab es im Amt Beetzsee 19 aktuell Infizierte. 35 Personen befinden sich in Quarantäne. Seit dem Beginn der Pandemie haben sich zwischen Havel und Beetzsee insgesamt 258 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die durch Corona zunächst lahmgelegte Kita in Fohrde hat in dieser Woche wieder den Regelbetrieb aufgenommen.

Von Frank Bürstenbinder