Marzahne

Noch kurz vor den Kommunalwahlen ist für Ortsvorsteher Carsten Wuttke eine wichtige Baumaßnahme in Marzahne zu Ende gegangen. Und zwar der Schutz des Dorfes vor Starkregen am Ortseingang aus Richtung Brielow. Die Verkehrseinschränkung mit einer Ampelregelung ist aufgehoben.

Marzahnes Ortsvorsteher Carsten Wuttke. Quelle: Frank Bürstenbinder

In diesem Zusammenhang hat die Firma Grigat Bau aus Ziesar das bereits auf der rechten Straßenseite angelegte Auffangbecken über einen neuen Entlastungskanal mit dem vorhandenen Vorfluterkanal auf der linken Seite der Fahrbahn verbunden. Für das Kunststoffrohr musste die Landesstraße unterquert werden. Mehrere Kontrollschächte wurden angelegt.

Der Entlastungskanal ist an den Notüberlauf der Wallanlage angebunden. Das Auffangbecken kann bis zu 400 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Hauptsächlich sollen die vom Hang des Mühlenberges heranströmenden Niederschlagsmengen an Ort und Stelle versickern. Die Stadt Havelsee investierte in die Gesamtmaßnahme inklusive Planung rund 160 000 Euro.

Wuttke nicht mehr dabei

Ortsvorsteher Carsten Wuttke sagte der MAZ: „Ich bin froh und glücklich, dass die Investition zum Schutz der Marzahner noch vor dem Ende meiner Amtszeit realisiert wurde.“ Wuttke tritt zur Kommunalwahl am 26. Mai nicht mehr an.

Von Frank Bürstenbinder