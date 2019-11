Ketzürer Bockwindmühle wegen Bauschäden in Not

Ketzür

Wilde Herbststürme sollten um Ketzür am besten einen Bogen machen. Anna Beck sorgt sich nämlich um die letzte erhaltene Bockwindmühle im Altkreis Brandenburg. Die Vorsitzende des Fördervereins zeigt auf gerissenes Holz, fingerdicke Spalten zwischen den Brettern der Außenverkleidung und Balkenverbindungen, die ihren Namen nicht mehr verdienen.

Zur Galerie Mit einer Notsicherung soll der Mühlenkasten zunächst provisorisch vor einem Auseinanderbrechen bewahrt werden.

„Hier ist alles in Bewegung geraten. Das ganze Mühlenhaus driftet auseinander“, warnt die Mühlenchefin bei einem Lokaltermin in dem technischen Denkmal, das erst von 2005 bis 2007 generalüberholt worden war. Doch inzwischen machen sich neue Schäden breit, die die seit 1862 in Ketzür stehende Bockwindmühle in ihrer Existenz bedrohen.

Die Bockwindmühle in Ketzür ist dringend sanierungsbedürftig. Quelle: Jacqueline Steiner

Die Situation auf dem Mühlenberg ist so ernst, dass sich der Förderverein mit einem Hilferuf an die Kommune gewandt hat. Für eine Notsicherung haben die Gemeindevertreter von Beetzseeheide in dieser Woche 11.000 Euro aus dem Haushalt freigegeben. Im Kern geht es dabei um die Stabilisierung der Konstruktion durch den Einzug von Drahtseilen, die ein Auseinanderbrechen des Mühlenhauses verhindern sollen.

Von Bornim nach Ketzür Vor gut 100 Jahren gab es in Ketzür drei Mühlen dieser Art, heute ist die Bockwindmühle die einzig übrig gebliebene im ganzen Altkreis Brandenburg. Die Gemeinde konnte das Denkmal 2001 für eine symbolische Mark von den Nachfahren des letzten Besitzers kaufen. Seit 1862 steht die Bockwindmühle in Ketzür. Davor diente sie einem Müller in Bornim. Die Mühle wurde verkauft, in Einzelteile zerlegt und an dem jetzigen Standort wieder aufgebaut. Bis 1955 war sie noch in Betrieb, um Getreide zu Mehl zu mahlen. Ein Förderverein kümmert sich um den Erhalt und vermittelt Kenntnisse über das alte Handwerk des Windmüllers. Von 2005 bis 2007 wurde die Mühle für Museumszwecke wieder hergerichtet. Korn ließ sich jedoch nicht mehr mahlen.

„Wir müssen uns kümmern“, sagte Bürgermeister Dirk Lange auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Allerdings mahnte er gegenüber dem Förderverein an, die Mühle besser im Blick zu behalten. In einem schleichenden Prozess hatte sich der Zustand des hölzernen Bauwerkes verschlechtert.

Kein Besucherverkehr

Weil sich ausgerechnet bei einer Führung zwei Bretter einer Decke lösten, ist der Besucherverkehr inzwischen eingestellt worden. „Wir können kein Risiko eingehen. Wie es mit der Mühlensaison im neuen Jahr weitergeht, ist derzeit noch völlig offen“, sagte die Vereinsvorsitzende Beck der MAZ. Die Notsicherung soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr erfolgen.

Die im Mühlenhaus wirkenden Kräfte reißen auch die Außenhaut auseinander. Quelle: Jacqueline Steiner

Dass der Mühlenkasten deutlich aus dem Lot geraten ist, lässt sich bereits von außen erkennen. Die Flügelwelle im Innern hat sich so stark abgesenkt, dass die Flügel in der Bewegung gegen das Dach schlagen würden. Geradezu dramatische Anblicke liefert der Steinboden, auf dem sich unter anderem die Flügelwelle mit den Kammrädern befindet.

Tiefer Riss im Balken

Ein Balken hat sich aus seiner Verzapfung gelöst. Ein anderer mächtiger Balken, eine sogenannte Mehlleiste, die bei der Restaurierung vor 14 Jahren eingezogen wurde, wird von einem tiefen Riss durchzogen. Möglicherweise liegt dort die Ursache für die aktuellen Probleme. Weil im Innenleben der Bockwindmühle mächtige Kräfte wirken, beginnt sich der Mühlenkasten zur Seite zu neigen.In der Außenverkleidung tun sich Spalten auf, durch die Schlagregen eindringt. Sogar die Treppe zwischen Mehlboden und dem darüber liegenden Steinboden droht abzureißen.

Die Windmühlenflügel kommen dem Mühlenhaus gefährlich nahe. Bewegen dürfen sie sich aktuell nicht. Quelle: Jacqueline Steiner

Bei der großen Restaurierung ab 2005 wurde die Mühle zwar für den Museumszweck wieder hergerichtet, doch zeigt sich, dass die Arbeiten nicht optimal gelaufen sind. Zumal die Mahlgänge der Mühle damals nicht betriebsbereit gemacht wurden. Weitergehende Arbeiten sind nötig, die bereits vor einigen Jahren auf rund 100.000 Euro geschätzt wurden.

Beliebtes Ausflugsziel

Amtsdirektor Guido Müller will in Abstimmung mit der Gemeinde Fördermöglichkeiten prüfen lassen, um die Zukunft der Bockwindmühle auch nach einer Notsicherung auf stabile Füße zu stellen. Die Ketzürer Mühle ist ein beliebtes Ausflugsziel. Um die Besucher kümmert sich der Förderverein, der sich neben dem Erhalt der Mühle auch einem Bildungsauftrag verschrieben hat. Mühlenfeste und Führungen gehörten bislang zum Vereinsleben.

Von Frank Bürstenbinder