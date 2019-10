Ketzür

Am Dienstag ist Quittentag. Vor der Obstannahme geht es eng zu. Aus Kofferräumen und von Autoanhängern werden immer neue Körbe ausgeladen. Kleingärtner und Streuobstwiesenbesitzer bringen Nachschub für die Mosterei Ketzür. Presswalzen verwandeln die gelben, duftenden Früchte in wertvollen Saft, der an der Abfü...