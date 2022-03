Päwesin

Die Musiker Avner Geiger und Yehuda Inbar gastieren am Samstag, 19. März, im „Stall“ in Päwesin. Ab 16 Uhr präsentieren sie ein besonderes Programm, das die Geschichte von Avner Geigers Familie in Amsterdam erzählt, insbesondere die Geschichte seiner Großtante Betsy Van-Wezel.

Betsy hat nach der Shoa, durch welche sie fast ihre ganze Familie verloren hat, angefangen ihre Trauer durch die Schaffung von Skulpturen und Malerei zu verarbeiten. Ihre Geschichte verkörpert die Kunst des Erinnerns.

Das Konzert präsentiert jüdische Komponisten und Komponistinnen aus den Niederlanden, die zum großen Teil jedoch nicht sehr bekannt geworden sind. Das Programm entdeckt die Qualitäten und Geschichten dieser vergessenen Musik und begleitet sie mit Videos, Interviews und Gedichten. Zu erleben sind Werke von Rosy Wertheim, Henriette Bosmans, Ursula Mamlok, Marius Flothuis, Fanja Chapiro und Leo Smit.

Karten für das Konzert am Samstag, 19. März, um 16 Uhr im „Stall“ in Päwesin kosten 24 Euro im Vorverkauf, 28 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es unter anderem im Internet unter: www.havellaendische-musikfestspiele.de oder am Kartentelefon: 033 237/859 63. Das Konzert finden unter der Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften statt.

Von MAZonline