Kreischende Sägen: 1400 Bäume fallen für neuen Radweg an der L962

Röhrende Kettensägen und wartende Autos bestimmen den Tag an der Landstraße L 962 zwischen Tieckow und Briest. „Wir fällen hier bis Ende Februar 1400 Bäume auf einer zwei Hektar großen Fläche. Diese Arbeiten sind notwendig, um Platz für einen neuen Radweg zu schaffen“, sagt Garten- und Landschaftsbauer Karl-Heinz Förster. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat sein Unternehmen beauftragt, den Radwegebau an der L 962 vorzubereiten.

Zur Galerie Die Baumfällarbeiten für den neuen Radweg an der L962 zwischen Fohrde und Plaue haben begonnen. Die MAZ begleitet die Garten- und Landschaftsbauer bei ihrem Projekt.

Sechs Kilometer Radwege

„Es werden etwa sechs Kilometer Radwege verbaut, jeweils an der freien Strecke zwischen den Ortschaften Tieckow, Kranepuhl, Briest und Kaltenhausen“, sagt Sprecher Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen.

Arbeiten auf 20.000 Quadratmetern Fläche

Sechs Mitarbeiter bearbeiten bis Ende Februar entlang der L 962 eine Fläche von 20.000 Quadratmetern. Sie beseitigen Büsche und Sträucher, versetzen Zäune von Anwohnern drei bis vier Meter von der Straße weg in Richtung der Havel und installieren sie anschließend an einem neuen Standort.

Vollsperrung der L962 Für weitere Arbeiten ist eine Vollsperrung der L962 geplant. Sie dauert von Montag, 3. Februar bis Samstag, den 8. Februar 2020 und wird zwischen dem Kreisverkehr Fohrde an der B 102 und der B1 in Plaue eingerichtet.

Radfahrer mit Vorfreude

Anwohner Heinz Hohnke freut sich auf den Bau des neuen Radwegs. „Es wurde Zeit, dass ein neuer Anlauf des Projekts startet. Ich fahre häufig mit dem Rad, doch aktuell ist die Fahrt auf dieser kurvenreichen Strecke sehr unangenehm, weil der Weg relativ schmal ist und man Autos aller Art im Rücken hat“, sagt der 68-Jährige.

Auf einer modernisierten Strecke würde er jedoch öfter nach Brandenburg an der Havel radeln. Heinz Hohnke erinnert sich, dass es bereits Ende der Neunzigerjahre Überlegungen für den Start des Projekts gab. „Damals wollten aber viele Anwohner keinen Grund und Boden abgeben“, sagt er.

Wunsch an Autofahrer

Steffen Streu betont, dass sich die Verhältnisse für Radfahrer durch den neuen Weg „deutlich verbessern“. So sollen erneuerte Durchlässe und Verbesserungen an Kurven den Zustand der Strecke aufwerten.

Aktuell entstehen durch die Baumfällarbeiten kleine Staus, deshalb hofft Karl-Heinz Förster auf besondere Vorsicht und Verständnis für Beeinträchtigungen. „Der Verkehr der Regiobus-Linie 571 läuft weiter, Anwohner und die Feuerwehr wissen ebenfalls Bescheid. Ich hoffe, dass jeder Rücksicht nimmt und nicht rast“, sagt der 59-Jährige.

Auftrag im Wert von 300.000 Euro

Die Auftragssumme für die Arbeiten seines Unternehmens beträgt laut dem 59-Jährigen „um die 300.000 Euro“. Zeitgleich sägt Sohn Kevin Förster an einer 25 Meter hohen Robinie. Zentimeter entfernt sitzt sein Kollege Nic Remus im Volvo-Bagger und beobachtet das Geschehen.

Nach kurzem Blickkontakt steuert er den Greifarm des Gefährts in Richtung des Baumes, schubst diesen an und lässt ihn so auf den Boden fallen. Nach wenigen Minuten liegen mehrere Gewächse nebeneinander.

„Teamarbeit und ein gutes Auge ist wichtig. Viele der Bäume sind von der Trockenheit der letzten Jahre betroffen und befinden sich dadurch in einem schlechtem Zustand“, sagt Kevin Förster.

Baustart für neuen Radweg im August

Für den 31-Jährigen ist der Einsatz eines Baggers ideal, um die Fallrichtung der Bäume zu beeinflussen. Nach den Fällungen werden sie zu Holzhackschnitzeln verarbeitet, abtransportiert und in ein Heizkraftwerk gebracht.

Steffen Streu vom Landesbetrieb Straßenwesen geht derzeit davon aus, dass die Bauarbeiten für den Radweg im August beginnen. „Die Kosten stehen noch nicht endgültig fest“, schreibt er auf eine MAZ-Anfrage.

Von André Großmann