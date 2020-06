Butzow

Das hätte auch anders ausgehen können, wäre nicht just in dem Moment eine Polizeistreife unterwegs gewesen. Nahe Butzow sind mehrere Rinder von einer Weide ausgebrochen und auf die Landesstraße 911 gelaufen. Am Abzweig nach Ketzür entdeckten Polizisten die Tiere, als sie dort beim Streifendienst vorbei kamen.

Die Tiere konnten zur Weide zurückgebracht werden. Der Halter reparierte den Zaun. „Alles ist gut ausgegangen. Im ländlichen Bereich muss man als Kraffahrzeugfüher immer mit solchen Situationen rechnen“, teilt Polizeisprecherin Randy Hamann mit.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZ