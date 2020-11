Kützkower können aufatmen: Wohnsitze werden überplant und legalisiert

Pritzerbe

Die Parzellen entlang der Mühlenbreite können zu Bauland werden. So hat der Pritzerber Ortsbeirat der Stadtverordnetenversammlung von Havelsee die Aufstellung eines Bebauungsplans empfohlen. Damit sollen insbesondere auf den von der Kommune verpachteten Flächen die rechtlichen Voraussetzungen für dauerhaftes Wohnen geschaffen werden. Ortsvorsteher Klaus Meyer: „Nach Rücksprache mit den Landesbehörden ist jetzt klar, dass die Grundstücke als eine Innenentwicklung gewertet und nicht auf die vom Landesentwicklungsplan gedeckelten Entwicklungsoptionen angerechnet werden.“

Sicherheit für Pächter

Diese Zusicherung war für den Ortsbeirat eine Voraussetzung für die Aufstellung eines B-Plans. Andere mögliche Flächenentwicklungen am Pritzerber Birkenwäldchen oder in Fohrde sollten nämlich nicht durch die Mühlenbreite gefährdet werden. Laut Flächenentwicklungsplan Berlin-Brandenburg darf derzeit pro 1000 Einwohner innerhalb von zehn Jahren ein Hektar Bauland ausgewiesen werden. Amtsdirektor Guido Müller stellte auf der jüngsten Ortsbeiratssitzung klar, dass die Planung vor allem jenen Pächtern dient, die sich bereits ihren Lebensmittelpunkt in der Mühlenbreite eingerichtet haben und sich deshalb Nutzungsuntersagungen durch die Bauaufsicht des Landkreises ausgesetzt sehen.

Mehr Bauland möglich

Die Aufstellung des B-Plans dürfte auf der Dezember-Sitzung der Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Rund 30 000 Euro wird Havelsee für die Planung und Vermessung im Haushalt 2021 einstellen. Bauland ist in Pritzerbe wegen der geografischen Lage an der Havel und den umliegenden Naturschutzflächen knapp. Immerhin hat die Regionalversammlung Havelland-Fläming Pritzerbe ab 2021 den Status eines „Grundfunktionalen Schwerpunktes“ zugestanden. Das bedeutet künftig zwei Hektar Baulandausweisung je 1000 Einwohner in zehn Jahren. Außerdem gibt es eine jährliche Sonderzahlung von 100 000 Euro. „Das zusätzliche Geld können wir gut für die Stadtentwicklung gebrauchen“, sagte Havelsee-Bürgermeister Günter Noack der MAZ.

